Zlé správy pre reprezentáciu. Pekarík má zranený lýtkový sval, lieči sa v Berlíne

Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík by mohol chýbať národnému mužstvu v marcových stretnutiach baráže o postup do B-divízie Ligy národov proti tímu Slovinska. Ako referuje web sport.cz, skúsený 38-ročný obranca pôsobiaci v Českých Budějoviciach si z nedávneho ligového stretnutia s Baníkom Ostrava (0:4) odniesol zranený lýtkový sval.

Medzičasom odcestoval na vyšetrenia do Berlína, kde v priebehu tohto týždňa absolvuje niekoľko vyšetrení a rehabilitáciu. Tamojšie prostredie dobre pozná, veď za miestnu Herthu hral dlhých 12 rokov.

Nechceli nič zanedbať

„Mal problém s lýtkom. Hovoril nám pri čiare asi už v 30. minúte, že mu to viac a viac tuhne, takže po konzultácii s masérmi a lekármi sme si povedali, že než aby sme niečo zanedbali, tak Petra stiahneme. Snáď to bude čoskoro dobré,“ povedal českobudějovický kouč Jiří Lerch.

Pekarík prišiel do tímu SK Dynamo České Budějovice pred mesiacom. Zatiaľ naskočil do troch zápasov, no v sobotňajšom dueli na pôde Slovácka už nehral pre spomenuté zranenie. Otázny je jeho štart v ďalšom dueli proti Karvinej i následná účasť na reprezentačnom zraze.

Na juhu Čiech potvrdzuje extratriedu

Spomenutý kouč Lerch si jeho prítomnosť v Českých Bedějoviciach pochvaľuje. „Je zázrak, že sa u nás objavil. Je to reprezentant Slovenska, potvrdzuje to v kabíne. Vedúca osobnosť, profesionál, líder na ihrisku. Prináša obrovskú kvalitu a skúsenosť,“ skonštatoval Lerch.