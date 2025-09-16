Zľavománia v Avione odštartuje prípravu na jeseň

Počas víkendu od piatka 19. do nedele 21. septembra 2025 môžu návštevníci Avionu za výhodné ceny objavovať nové módne kúsky, nakúpiť hračky pre svojich najmenších, vybrať si novú vôňu, okuliare, nové doplnky do domácnosti, ochutnať pralinky a ešte aj odísť domov s taškou plnou prekvapení. Všetkých čakajú zľavy až do 30 % vo viac ako 60 vybraných obchodoch, darčeky za nákupy, Mystery tašky či poradenstvo v beauty zóne s odborníkmi. Nezmeškajte dni plné zážitkov, zliav a odmien v bratislavskom Avione!
„Nielen pre naše návštevníčky, ale aj pre návštevníkov sme pripravili tri dni plné prekvapení, počas ktorých si všetci môžu dopriať výhodné nákupy, chvíľky krásy, malé sladké radosti aj darčeky navyše – a to všetko na jednom mieste. Avion Zľavománia je pozvánka na jesenný víkend, ktorý bude patriť našim návštevníkom,“ hovorí Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avionu v Bratislave, a dodáva: „Čakajú nás kratšie dni a nižšie teploty, jeseň sa blíži. Aj preto padne vhod dopriať si reset šatníka aj kozmetiky a vylepšiť si domácnosť bez náhlenia za výhodné ceny a to všetko pohodlne na jednom mieste.“
Zľavománia ponúka skvelé zľavy až do výšky 30 % vo viac ako 60 obchodoch v Avione, super darčeky ako odmenu za nákup aj zaujímavý sprievodný program. Na zapojenie do Zľavománie nepotrebujete žiadne špeciálne kupóny.
Ako môžete získať darčeky za nákupy? Stačí, ak v bratislavskom Avione nakúpite v minimálne dvoch obchodoch zapojených do Zľavománie a prinesiete bločky do darčekového stánku pred Alltoys. Odmenou bude krásna taška plná prekvapení.
Tri kategórie tašiek s darčekmi získate pri nákupoch nad 75 €, 150 € a 250 €. A pozor – ak sa rozmaznáte nákupmi nad 300 €, môžete si vybrať aj špeciálnu Mystery tašku, ktorá ukrýva darčekové karty Avion.
Ako malú odmenu pre seba si môžete vytvoriť štýlový prívesok na kľúče či kabelku, ochutnať pralinku Lindt alebo sa osviežiť drinkom CANS.
Vyskúšajte aj Beauty zónu pri Douglase! Čaká vás tam zastávka, ktorú si určite nenechajte ujsť. Dermo poradenstvo zadarmo pre zdravú a sviežu pleť s odborníkmi z BENU lekárne, farebná analýza so stylistkou @andreastylesdiary, profesionálne líčenie a osviežujúce nápoje Sodastream od Planea – pretože jesenné nákupy si zaslúžia aj beauty dotyk.
Aby vám atmosféra Avion Zľavománie zostala navždy, CEWE Fotolab vám pripraví krásnu spomienkovú fotografiu.
Do Avion Zľavománie sa zapojili nielen módne a kozmetické značky, ale aj lekárne, cestovná kancelária, optiky, doplnky do domácnosti, parfumérie, ale aj kaviareň, hračkárstvo, klenotníctvo či obchod s elektronikou a mnohí ďalší.
Viac informácií nájdete na stránke avion.sk, instagramovej a facebookovej stránke Avionu.
