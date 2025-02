Zlato oslavovala predčasne. Až neskôr zistila, že ju čaká ešte jedno kolo, napokon brala mladá Česka striebro - VIDEO

Na majstrovstvách sveta junioriek v cyklokrose mohla priniesť pre svoju krajinu zlatú medailu. Češke Barbore Bukovskej sa to však nepodarilo, hoci triumf už stihla aj osláviť. Šampionát sa konal vo francúzskom Liévine.

Len 16-ročná Bukovská bola k titulu veľmi blízko. Zrejme už uvažovala nad tým, že pre slovenských susedov získa prvé zlato po 11 rokoch, no osud to vymyslel inak.

Keď zistila, že má pre Francúzkou Lisou Revolovou komfortný náskok, tak tesne pred cieľom začala oslavovať a zdvíhať ruky nad hlavu.

𝑫𝑹𝑨𝑴𝑨 in the Women’s Junior Cyclo-cross World Championship race as Czech rider Barbora Bukovská celebrates a lap early, with Lise Revol fighting back to win! 😮 pic.twitter.com/EUsOmcAisq

