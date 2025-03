Životný úspech slovenskej boxerky. Jedináková získala na MS bronzovú medailu - FOTO

Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková získala na majstrovstvách sveta žien organizácie IBA v srbskom Niši bronzovú medailu.

V kategórii do 60 kilogramov sa prebojovala do semifinále, kde nestačila na Rusku Nunu Asatrianovú, no aj tento výsledok jej stačil na cenný kov.

Ako nasadená sedmička nestačila na trojku „pavúka“ 1:4 na body.

„Nie po prvýkrát sme boli na MS svedkami unáhlených počítaní a zbytočného ukončenia zápasu v 2. kole, ale, žiaľ, taký trend bol celý šampionát a mimoriadne tvrdá ruská boxerka to využila vo svoj prospech,“ napísala na sociálnej sieti Slovenská boxerská federácia (SBF).

„Nič to však nemení na tom, že Mirka dosiahla historický úspech a na Slovensko nesie prvú medailu zo seniorského svetového šampionátu v ére samostatnosti SR!“ doplnila SBF.

Pre Jedinákovú je zisk cenného kovu z MS životný úspech. V lete 2024 však chýbala na olympijských hrách v Paríži.

Šancu na medailu mala v hmotnosti do 66 kg aj Tamara Kubalová, tá však po tuhom boji napokon podľahla favorizovanej Busenas Sürmeneliovej z Turecka 0:5 na body.

Po prehre s olympijskou šampiónkou z Tokia 2021 obsadila piatu priečku.