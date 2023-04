Žitňanská navrhuje zvýšiť príspevok pre deti so závažnými zdravotnými problémami, ktoré sú v starostlivosti centier

Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Jana Žitňanská predložila do parlamentu novelu zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, na základe ktorej by sa mal zvýšiť príspevok pre deti so závažnými zdravotnými problémami, ktoré sú v starostlivosti Centier pre deti a rodiny.

Deti s duševnou poruchou

Novela sa týka špecializovaných samostatných skupín v tzv. akreditovaných centrách, teda tých, ktoré majú neverejného zriaďovateľa a poskytujú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s duševnou poruchou, ktorých stav si vyžaduje takúto starostlivosť alebo pre deti, ktorým je potrebné vzhľadom na ich zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine.

„Tieto deti vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebujú napríklad častejšie cestovať za lekármi či na rehabilitácie, vyžadujú špecializovaný prístup a rôzne pomôcky. Na centrá, ktoré sa o ne starajú, sú tak vynakladané obrovské finančné, ale aj profesionálne nároky, ktoré nie je možné pokryť pri súčasnom nastavení financovania, ktoré nedostatočne reflektuje, či je dieťa zdravé alebo nie,“ informovala Žitňanská v tlačovej správe. Novelou by sa taktiež mala navýšiť maximálna určená suma na miesto v takejto skupine o 40 percent.

Miesta v špecializovaných skupinách

Poslankyňa ďalej uviedla, že v prípade financovania takýchto miest v špecializovaných samostatných skupinách tzv. priemerkou nie je možné predpokladať, že starostlivosť bude poskytovaná v požadovanej kvalite a najmä, že bude na strane akreditovaných subjektov záujem poskytovať takúto formu odbornej pomoci a starostlivosti deťom.

V priemerke sú zohľadnené aj miesta v špecializovaných skupinách na jednej strane a v skupinách pre mladých dospelých na strane druhej.

„Nedostatočné financovanie akreditovaných centier môže byť tak príčinou toho, že iba dve takéto centrá z celkového počtu 31 majú zriadené špecializované skupiny pre deti so zdravotným znevýhodnením,“ dodala Žitňanská.