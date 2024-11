Zisk Sony za júl až september medziročne vzrástol o 69 %

Zisk japonskej spoločnosti Sony za júl až september v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka vzrástol o 69 %. Pomohol tomu vysoký predaj snímačov obrazu, hier, hudby a sieťových služieb.

Firma v piatok uviedla, že jej štvrťročný zisk dosiahol sumu 338,5 miliardy jenov, pričom v rovnakom období vlaňajška bol na úrovni 200 miliárd jenov. Konsolidované kvartálne tržby sa medziročne zvýšili o tri percentá na 2,9 bilióna jenov.

Výsledky spoločnosti podporil vysoký dopyt po snímačov obrazu, ktoré sa používajú v mobilných zariadeniach. Stabilitu si udržal aj predaj divízie videohier. Počas uplynulého štvrťroka firma celosvetovo predala 3,8 milióna herných konzol PlayStation 5, aj keď je to menej ako 4,9 milióna kusov predaných v rovnakom období pred rokom. Dopyt po hernom softvéri pre konzoly PlayStation 5 zostal podľa spoločnosti Sony silný.

Jednou z oblastí, v ktorej sa spoločnosti Sony nedarilo, bola filmová divízia, pretože ju poškodili meškania produkcie vyvolané štrajkmi v Hollywoode. Medzi nedávne úspešné filmy Sony patrí romantická dráma Končí sa to nami (It Ends With Us) nakrútená podľa románu americkej spisovateľky Colleen Hooverovej.