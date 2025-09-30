Zimný štadión Ondreja Nepelu zostane až do roku 2029 Tipos Arénou

Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave zostane až do roku 2029 Tipos Arénou. Národná lotériová spoločnosť Tipos podpísala zmluvu s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ) Ladislavom Kližanom. Predĺženie zmluvy bolo podpísané počas víkendového Memoriálu Ondreja Nepelu priamo v Tipos Aréne.
„Zimný štadión Ondreja Nepelu je významným centrom športu a kultúry, hostil majstrovstvá Európy a sveta v hokeji a krasokorčuľovaní a naďalej poskytuje priestor pre veľké športové podujatia aj komunitné aktivity,“ priblížila hovorkyňa Tiposu Jana Pohorelská. Spoločnosť prispeje sumou 300-tisíc eur ročne na lepšie fungovanie a dostupnosť zimného štadióna, ktorý počas nasledujúcich štyroch rokov ponesie názov Tipos Aréna.
TIPOS pokračuje v spolupráci s Bratislavou a podporuje desiatky projektov po celom Slovensku
Tipos je dlhodobo najväčším podporovateľom športu na Slovensku. Tento rok spoločnosť odovzdala viac ako 80 darov, ktoré smerovali do športových klubov, zväzov, individuálnych športovcov, kultúrnych podujatí a budovania potrebnej infraštruktúry. „Tipos pravidelne prispieva desiatkam ďalších iniciatív po celej krajine, čím podporuje rozvoj talentov, športovej infraštruktúry, kultúrnych aktivít a komunitného života,“ dodala hovorkyňa.