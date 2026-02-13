Zima tu je, chrípka poletuje

Sviatky vyšumeli, ladíme sa na staronové pracovné tempo a ani sa nenazdáme a je tu február. Popritom, ako čas beží, každé ráno tŕpneme, či si z kolektívu donesieme len soplík alebo nejakú inú, fajnovejšiu komplikáciu. Je to u vás podobne?
Život sa vyhrabal spopod posledných omrviniek medovníkov a klzké chodníky s fľakmi šedivého snehu sú každodennou prekážkovou dráhou, po ktorej prekonaní nasleduje ďalší level. Kolektív. A je jedno, či hovoríme o ľuďoch v práci, náhodnom osadenstve v MHD alebo o škôlkarských či školáckych triedach. Nevychádzate z úžasu, čo za odolné pliagy sa dokážu v týchto skupinách ľudí vykultivovať. A nezabúdame dodať, že vedia pekne zruinovať začiatok roka.
Okrem iných, bežných – na ktoré sme už pomerne dobre adaptovaní, prišla aj do našich končín tento rok chrípka v modifikácii, ktorá sa šíri v celej Európe. Podľa dostupných údajov momentálne v populácii dominuje chrípka typu A(H3N2), konkrétne jej geneticky pozmenený subvariant označovaný ako K.
Bežný oddych v posteli nestačí
Už sme si zvykli na to, že aj bežná chrípka nás aspoň na týždeň vyradí z bežného života, variant A(H3N2) predstavuje pre organizmus oveľa vyššiu záťaž. Tento kmeň je známy svojím mimoriadne agresívnym nástupom a intenzívnym priebehom, pri ktorom horúčky nezriedka atakujú hranicu 40 °C. Typickým poznávacím znamením je extrémna vyčerpanosť a silná bolesť svalov či kĺbov, ktorú pacienti často prirovnávajú k „lámaniu kostí“. Keďže vírus A(H3N2) mutuje rýchlejšie než iné typy, náš imunitný systém ho rozpoznáva ťažšie, čo zvyšuje riziko komplikácií, ako je zápal pľúc! To neplatí len pre rizikové skupiny, ale táto komplikácia sa môže pritrafiť aj inak zdravým dospelým. Rekonvalescencia býva v tomto prípade behom na dlhú trať; zatiaľ čo bežné príznaky ustúpia, pocit absolútneho vyčerpania a únavy môže pretrvávať aj niekoľko týždňov po odznení tejto „prešľachtenej“ infekcie.
Treba však dodať, že začiatok roka býva pre organizmus náročný aj z iných dôvodov. Zmeny v režime, krátke dni, zúfalo nízke hladiny vitamínu D a ostatných vitamínov rovná sa oslabená imunita. Vďaka tomu vzniká kombinácia vonkajších a vnútorných vplyvov, ktorá chorobám vyhovuje. Ďalším z dôvodov, prečo sa choroby v tomto období šíria rýchlo je, že ľuďom je akosi „blbé“ neprísť do práce po dňoch voľna medzi decembrom a januárom – a s tým súvisí aj to, že do školy a škôlky posielajú svoje deti. Nevyčítame, no nech „hodí kameňom“ ten, čo nikdy nešiel niekam so začínajúcou chorobou alebo neposlal dieťa do školy so sopľom. A už to ide.
Prevencia sa oplatí
Viete, kde sa vírusy a baktérie rady držia? Keď vám nenapadlo umývať si ruky po tlačidlách vo výťahu či po samoobslužných pokladniach, začnite si zvykať. Na to, aby ste si domov niečo doniesli, stačí bežný deň. Kľučky na dverách, nákupné vozíky, tyče v autobuse, terminály pri platení. Všetko, čo denne automaticky chytáme, sa v období zvýšenej chorobnosti mení na ideálne miesto na prenos infekcie. A často úplne stačí jeden moment nepozornosti – neumytie rúk po ceste domov alebo pošúchanie oka v MHD. Dôsledná hygiena rúk, správna respiračná etiketa, pravidelné vetranie a rozhodnutie zostať doma pri prvých príznakoch nie sú prehnané opatrenia, ale jednoduchý spôsob, ako znížiť riziko – pre seba aj pre ostatných. V čase zvýšenej chorobnosti sa oplatí zvážiť aj obmedzenie spoločenských stretnutí či návštevy preplnených priestorov. Ak sa tomu vyhnúť nedá, prekryte si dýchacie cesty. Nie zo strachu, ale z ohľaduplnosti.
Najspoľahlivejšou ochranou pred chrípkou zostáva očkovanie, no významnú úlohu zohráva aj celkový životný štýl. Dostatočný spánok, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, primeraná fyzická aktivita a pestrá strava sú základom fungujúcej imunity. Počas chrípkovej sezóny sa odporúča dbať na dostatočný príjem vitamínov A, C, E, vitamínov skupiny B a vitamínu D, ktoré podporujú správne fungovanie organizmu a energetický metabolizmus. Ak chcete organizmus v období zvýšenej záťaže podporiť, môžete zvážiť doplnenie vitamínov a minerálov dôležitých pre energetický metabolizmus a imunitný systém. V ponuke značky MaxiVita nájdete kombinácie zamerané na každodennú podporu organizmu počas zvýšenej záťaže.
Kombinácie vitamínov skupiny B s vitamínom C prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania, vitamín C v spojení so zinkom podporuje obranyschopnosť a selén s vitamínom E prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Produkty MaxiVita sú dostupné na stránke www.maxivita.sk, v obchodných reťazcoch a vo vybraných predajniach drogérie.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.