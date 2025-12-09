Žilinka chce zhodnotiť postup v korupčných kauzách, ktoré prešli z ÚŠP na krajské prokuratúry

Zároveň doplnil, že zhodnotenie zákonnosti postupu vyšetrovacích orgánov sa tiež bude týkať trestných vecí podplácania zahraničných verejných činiteľov.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaradil do plánu hlavných úloh prokuratúry na rok 2026 zhodnotenie zákonnosti postupu orgánov činných v trestnom konaní vo všetkých trestných veciach korupcie, ktoré prešli po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry do pôsobnosti krajských prokuratúr.

Oznámil to na sociálnej sieti. Zároveň doplnil, že zhodnotenie zákonnosti postupu vyšetrovacích orgánov sa tiež bude týkať trestných vecí podplácania zahraničných verejných činiteľov.

Úrad špeciálnej prokuratúry ukončil svoju činnosť po 20 rokoch v marci 2024. Spisy trestných káuz boli v tejto súvislosti delimitované na krajské prokuratúry a väčšina prokurátorov prešla na generálnu prokuratúru. Bývalým prokurátorom ÚŠP zároveň ostali prípady, ktoré boli už rozpojednávané na súdoch alebo boli v štádiu návrhov na podanie obžaloby.

