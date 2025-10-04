Nemka Lysová čelí vyhrážkam smrti. "Prajem si, aby táto k..a a jej matka zomreli," znel hrozivý komentár

Slovné ataky na sociálnych sieťach na tenistky a tenistov sú čoraz väčším problémom tohto športu.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Foto: SITA/AP.
Čína Tenis Tenis z lokality Čína

Nemecká tenistka Eva Lysová sa na turnaji v čínskom Pekingu prebojovala až do štvrťfinále, kde nestačila na tretiu hráčku sveta Coco Gauffovú. Favorizovanej Američanke podľahla v dvoch setoch 3:6, 4:6. Pre 66. hráčku svetového rebríčka to však bol vydarený turnaj, keďže predtým vyradila okrem iných aj desiatu hráčku rebríčka Elenu Rybakinovú. O nepríjemnostiach, ktoré ju vo virtuálnom priestore postretli po turnaji informoval špecializovaný web Tennis Gazzete.

Slová, pri ktorých mrazí

Po zápase sa Lysová stretla s odsúdeniahodnou skúsenosťou. Na sociálnych sieťach dostala od jedného z „fanúšikov“ hrubo urážlivú správu. „Prajem si, aby táto k..a a jej k…a matka zomreli ako prasatá, zas…á predavačka zápasov, mala by si zhorieť v pekle, mizerná hráčka,“ napísal anonymný používateľ na Instagrame nemeckej hráčky, ktorá sa narodila v ukrajinskom Kyjeve.

Lysová sa rozhodla nechutný odkaz nezamlčať a zverejnila ho na svojom profile. „Nezabúdajme na realitu zakaždým, keď prehráme zápas,“ uviedla v sprievodnom komentári k zdieľanej správe.

Dlhodobý problém tenisu

Nemecká hráčka tým upozornila, že podobné prípady nie sú vo vrcholovom tenise ničím výnimočným. Tenisti a tenistky sa často stávajú terčom nenávistných reakcií anonymných užívateľov, a to aj kvôli vplyvu stávkovania na športové výsledky. Lysová tak svojim gestom poukázala na problém, s ktorým sa musia športovci vyrovnávať čoraz častejšie.

