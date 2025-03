Žiadna AI! Film Panda a ja je plný skutočných citov i záberov s roztomilým čiernobielym medvedíkom

Tian má dvanásť a ako väčšina jeho spolužiakov sa pozerá radšej do mobilu než na tabuľu alebo do učebníc. Dosť dlho mu to prechádzalo, no keď sa ukáže, že má najhoršie známky z triedy, dôjde rodičom trpezlivosť. Pošlú ho na prázdniny k babičke. Dúfajú pritom, že pobyt ďaleko od mesta a krása divokej prírody ho prinútia zdvihnúť oči od displeja a zaujímať sa o svet okolo. Stane sa však oveľa viac. Tian sa v lese spriatelí s pandou, ktorú pomenuje Moon. A práve ich stretnutie odštartuje neuveriteľné dobrodružstvo, ktoré zmení život nielen Tianovi, ale celej jeho rodine. Do kín prichádza nový príbeh Gillesa de Maistra, tvorcu filmov Mia a biely lev alebo Ella a čierny jaguár. Na plátnach ho uvidíte od 24. apríla.

Režisér Gilles de Maistre sa vracia s pozoruhodným príbehom o skutočnom pute medzi človekom a divým zvieraťom. Po filmoch s bielym levom z juhoafrickej džungle, vlkom z kanadskej divočiny alebo čiernym jaguárom z amazonského pralesa sa tentoraz vybral za pandou veľkou do prírodnej rezervácie v provincii Sečuán. Práve tá je domovom chlpatého čiernobieleho medveďa, a je preto zaradená na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Foto: Bontonfilm

Panda a ja sleduje obyčajnú rodinu na neobyčajnej ceste za poznaním. Počas nej sa malý chlapec skamaráti s roztomilým pandím mláďaťom, ktorému začne hovoriť Moon. Ako dni plynú, stáva sa z nich pod pobaveným dohľadom babičky nerozlučná dvojica. Každé prázdniny sa však raz končia, a tak obom priateľom nezostáva nič iné, iba sa rozlúčiť. No keď Tian zistí, že Moonovi hrozí nebezpečenstvo a musí byť premiestnený inde, vydáva sa na nebezpečnú cestu, aby sa so svojím chlpatým kamarátom naposledy videl.

Foto: Bontonfilm

Dojemný príbeh odohrávajúci sa uprostred malebnej horskej krajiny sa zaoberá univerzálnymi témami prírody, rodiny a priateľstva. Navyše ide o jeden z mála filmov, ktoré boli nakrútené so skutočnými pandami v ich prirodzenom prostredí, čo je pre prácu Gillesa de Maistra typické. Scény s nimi zachytával z diaľky pomocou špeciálnych kamier, aby zvieratá neboli vystavené zbytočnému stresu, a predstaviteľ malého Tiana bol jediným z hercov, ktorý sa k nim mohol priblížiť. Aj vďaka tomu vzniklo množstvo unikátnych záberov, ktoré budú s úžasom sledovať nielen malí, ale aj veľkí diváci.

Foto: Bontonfilm

Panda a ja ( Moon Le Panda)

Francúzsko – 2025

Dĺžka: 99 min.

Žáner: rodinný, dobrodružný

Premiéra: 24. apríla 2025

Réžia: Gilles de Maistre

Scenár: Prune de Maistre

Hrajú: Noé Liu Martane, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Alexandra Lamy

Trailer:

