Ženská perspektíva v biznise a spoločnosti stále chýba. Konferencia I SEE ME 2025 prináša konkrétne témy a riešenia, ako túto medzeru zaplniť

I SEE ME 2025 prináša konkrétne stratégie a nástroje, ktoré ženy podporia v raste, presadení sa a ovplyvňovaní prostredia, v ktorom žijú a pracujú.
V priestoroch Unicorner v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie Meet&Greet s novinármi, influencermi a odbornou verejnosťou, ktoré otvorilo aktuálne témy ženského leadershipu, psychológie výkonu a rovnováhy v práci. Toto podujatie zároveň pripravilo pôdu pre nadchádzajúcu konferenciu I SEE ME 2025. Zorganizovalo ho občianske združenie Trust Women a nieslo sa v duchu tohtoročnej témy I SEE ME, YOU SEE ME – odvaha, ktorá mení hru.
Cieľom stretnutia bolo predstaviť hlavnú myšlienku konferencie, ktorá sa uskutoční 29. novembra v Primaciálnom paláci, a zároveň ponúknuť ochutnávku toho, čo účastníčky a účastníkov čaká. Súčasťou programu boli dve krátke diskusie s hosťami, ktorí budú vystupovať aj na hlavnom podujatí.
Hostiteľkou podujatia bola Eva Vaľovská, organizátorka konferencie I SEE ME a jedna zo zakladateliek občianskeho združenia Trust Women. Predstavila strategické smerovanie konferencie aj nové projekty združenia. Medzi nimi napríklad kampaň (Ne)Viditeľné roly, ktorá poukazuje na ženy s reálnym spoločenským prínosom – od odborníčok v IT po zdravotníčky – ktorých práca často zostáva bez uznania.
Viditeľnosť a vplyv žien
Tretí ročník konferencie I SEE ME otvára témy odvahy byť viditeľná – a mať vplyv. Organizátorka Eva Vaľovská vysvetlila, že za tri roky, odkedy sa Trust Women aktívne venuje téme sebahodnoty žien, prišli k dôležitému zisteniu. „Rôzne medzinárodné výskumy aj naša skúsenosť hovoria jasne – kľúčom sú ženské vzory. Mentoring a workshopy sú dobrý základ, ale chýba nám dostatok žien vo verejnom priestore, s ktorými sa dá stotožniť. Práve tie totiž dokážu najviac ovplyvniť to, či iné ženy uveria, že môžu naplniť svoj potenciál a prekonať bariéry spoločnosti,“ zdôraznila Vaľovská. Tento rok sa preto konferencia venuje otázke, ako tieto poznatky pretaviť do odvahy stať sa aktívnou súčasťou zmien a chopiť sa príležitostí, ktoré majú veľký význam nielen pre ženy, ale pre celú spoločnosť. „Ukázalo sa, že ženy sa neinšpirujú len úspechom, ale hlavne príbehmi, ktoré ukazujú cestu za ním – aj s pochybnosťami, pádmi a znovunadobudnutou istotou. Práve vtedy sa inšpirácia stáva prenosnou a motivuje ďalšie ženy konať,“ dodáva.
Každodenné dilemy
Magda Frecer otvorila diskusie témou Prečo hráme podľa pravidiel?, kde sa venovala otázke, ako spoločenské normy formujú správanie žien a čo je potrebné na to, aby sa dokázali postaviť za svoje hodnoty. Poukázala na to, že ženy každý deň čelia dileme, či sa prispôsobiť pravidlám, ktoré im nevyhovujú, alebo ich začať meniť – či už ide o pracovné prostredie, alebo každodenné situácie. „Niekedy je v poriadku pravidlá prijať, pretože bojovať proti nim za každú cenu môže byť vyčerpávajúce. Dôležité je vedieť, kedy sa oplatí ustúpiť a kedy už stojí za to postaviť sa za seba,“ uviedla Frecer. Na konkrétnych príkladoch ukázala, že rovnováha medzi autenticitou a taktikou je kľúčom k tomu, aby ženy zostali verné sebe, a pritom nestrácali energiu v zbytočných bojoch, ktoré ich oslabujú.
„Takto otvorene a prakticky sa o týchto dilemách na Slovensku doteraz nerozprávalo. Je to prednáška, ktorú sa naozaj oplatí zažiť,“ doplnila organizátorka konferencie Eva Vaľovská.
Iný pohľad na vyjednávanie
Bývalý policajný krízový vyjednávač Mário Bajs nadviazal diskusiou na tému Psychológia vyjednávania, v ktorej ukázal, ako môžu ženy využiť psychologické princípy v prospech sebavedomého a férového vystupovania v pracovnom aj osobnom živote. Nešlo však o návody na taktiky a triky, ale o hľadanie odpovede na otázku, z akej pozície do vyjednávania vstupujeme. „Jedna vec je naučiť sa techniky, druhá mať odvahu a sebavedomie prísť k stolu ako rovnocenný partner. To je o sebahodnote, nie o triku,“ zdôraznil Bajs.
Na Meet&Greet vysvetlil aj to, prečo sa spojil so psychológom Daliborom, s ktorým spoločne prinesú na konferenciu neštandardný typ prednášky. Podľa Bajsa až dve tretiny ľudí vstupujú do vyjednávania s pocitom, že ťahajú za kratší koniec. Zároveň priblížil, ako sa jeho skúsenosti policajného krízového vyjednávača dajú preniesť do biznisového prostredia či osobného života.
„Takýto pohľad na vyjednávanie tu chýba. Človek môže mať za sebou množstvo workshopov, no ak neprichádza k stolu s pocitom vlastnej hodnoty, techniky mu samy o sebe nestačia. Preto verím, že práve toto bude jeden z vrcholov konferencie,“ doplnila Vaľovská.
Nové projekty Trust Women
Okrem prednášok a praktických workshopov sa účastníčky a účastníci môžu tešiť na predstavenie výsledkov unikátneho dvanásťmesačného projektu #I SEE ME Experiment. „V spolupráci so psychologičkou Pavlou Elischerovou sme testovali 12 psychologických nástrojov na posilnenie sebahodnoty – najprv na sebe, potom v rámci našej komunity. Výstupom je zápisník, ktorý bude krstený priamo na konferencii a poskytne účastníčkam konkrétne cvičenia a úlohy, ako pracovať s vlastnou sebahodnotu a sebadôverou,“ vysvetlila Vaľovská.
Súčasťou programu je kampaň Orange the World, ktorá upozorňuje na boj proti rodovo podmienenému násiliu a podporuje systémové riešenia aj v biznisovom sektore pre ženy, ktoré zažívajú násilie. Na tejto iniciatíve spolupracuje viacero organizácií, ktoré vybrali to najlepšie, čo sa v tejto oblasti na Slovensku v uplynulých rokoch pripravilo. V rámci kampane 16 dní aktivizmu budú spoločne poukazovať na to, že hoci sa mnohé projekty a nástroje už realizovali, o téme sa vo verejnom priestore stále hovorí málo. „Veľmi si vážime podporu Nadácie Tesco, vďaka ktorej môžeme tieto projekty realizovať,“ dodala Vaľovská a poďakovala komunikačnej riaditeľke Nadácie Tesco Slovensko Kataríne Pšenákovej, ktorá sa na podujatí zúčastnila.
Bohatý program a silné mená
Konferencia I SEE ME 2025 prinesie pestrý a predovšetkým praktický program, v ktorom sa prepojí psychológia, biznis, osobnostný rozvoj aj témy každodenného života. Medzi potvrdenými spíkrami sú psychoterapeutky Magda Frecer, Lenka Uherová a Janka Vyskočil, odborník na vyjednávanie Mário Bajs a psychológ Dalibor Bednařík, psychologička Kristína Pomothy, ako aj známe odborné tváre – Zuzana Marková, Andrea Stískalová a Anka Sabolová a Naďa Kacera z Levosphere.
Účastníčky a účastníci sa môžu tešiť na praktické workshopy o zvládaní krízových situácií, rovnocennom partnerstve, psychológii stravovania či efektívnom networkingu. Súčasťou konferencie budú aj tri užitočné „uličky“ – tematické zóny so stánkami, kde návštevníčky získajú odborné poradenstvo, tipy na osobný aj kariérny rozvoj a priestor na nové prepojenia.
„I SEE ME nie je podujatie, kam sa ide človek len inšpirovať. Je to konferencia do praxe – každý si z nej odnesie konkrétne nástroje a poznatky, ktoré môže okamžite aplikovať vo svojom živote, nehovoriac o skvelom jedle a zážitku. Táto kombinácia kvality je pre nás nesmierne dôležitá,“ uzavrela Vaľovská.
