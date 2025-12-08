Žena vydierala futbalovú hviezdu, že s ňou čaká dieťa. Dostala štyri roky za mrežami

Žena, ktorá vydierala juhokórejskú futbalovú superhviezdu Son Heung-mina, bola v pondelok odsúdená na štyri roky väzenia. Informovala o tom agentúra Yonhap News.
„Centrálny okresný súd v Soule odsúdil obžalovanú s priezviskom Yang, ktorá má 20 rokov a je obvinená z vydierania, na štyri roky,“ uviedla agentúra a dodala, že ďalší obžalovaný, muž identifikovaný priezviskom Yong, dostal dvojročný trest za pokus o vydieranie. Obaja sú vo väzbe od mája.
Dvaja Juhokórejčania mali vydierať hviezdneho útočníka, skončili za mrežami - FOTO
Yang v roku 2024 vydierala futbalistu a požadovala od neho 300 miliónov wonov (asi 175-tisíc eur), pričom mu poslala ultrazvukovú fotografiu plodu a vyhrážala sa, že ho zverejní s tvrdením, že čaká jeho dieťa.
Podľa správ z médií žena údajne minula peniaze na luxusný a dizajnérsky tovar. Tento rok sa v spolupráci s druhým obžalovaným, spomenutým Yongom, pokúsila získať od Doma ďalších 70 miliónov wonov, ale juhokórejská futbalová hviezda oboch nahlásila úradom a to viedlo k ich následnému zatknutiu a obžalobe.