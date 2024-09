Žena v IT 2024: Nominácie na nové prestížne ocenenie sú zverejnené

Meníme krajinu na lepšiu. Organizácia Aj Ty v IT preto prichádza s ďalším projektom. Vyhlásila 1. ročník ocenenia Žena v IT. Cieľom je prehlbovať myšlienku vstupu žien do IT a ich podporu v tomto odvetví. Zároveň chce vyjadriť verejné uznanie a poďakovanie všetkým, ktorí tejto myšlienke na Slovensku pomáhajú.

„Slovensko má veľa skvelých žien, odborníčok v IT oblasti. Vnímame však, že ich verejnosť málo pozná, lebo nedostávajú väčší priestor na prezentáciu svojej práce, respektíve jej ocenenie. Rozhodli sme sa preto takýto priestor vytvoriť. Jednak aby sme ich pomohli zviditeľniť, zároveň však, aby sme motivovali mladšie dievčatá, ktoré sa rozhodujú o svojej budúcnosti i ostatné ženy,” vysvetľuje Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT.

Do 1. ročníka ocenenia Žena v IT prišlo celkovo 57 nominačných návrhov, z ktorých porota vybrala po troch finalistoch v kategóriách Žena v IT, IT Študentka roka a IT spojenec roka. Päťčlennú porotu tvoria rešpektovaní odborníci: Dita FORMÁNKOVÁ, Ivana BUDINSKÁ, Peter RUSIŇÁK, Martin DROBNÝ a Petra KOTULIAKOVÁ.

„S veľkým záujmom som si prečítala nominácie vo všetkých troch kategóriách. Prekvapil ma široký záber aktivít, ktorým sa ženy v IT zaoberajú. Predovšetkým som ocenila fakt, že popri svojej profesii aktívne venujú energiu a čas aj rozvoju talentovaných dievčat a žien nad rámec pracovných povinností, ktorých isto nie je málo. Určite práve zásluhou takýchto žien sme mali veľmi kvalitné nominácie aj v kategórii IT Študenta roka. Verím, že sa síce pomaly, ale isto blížime k dobe, keď žena v IT nebude ničím výnimočným,“ povedala po zasadnutí poroty Ivana Budinská, ktorá pracuje ako výskumníčka na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied (SAV).

Víťazky jednotlivých kategórií ocenia na slávnostnom Galavečere v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave 10. októbra. Galavečer bude vyvrcholením celodňovej multižánrovej odbornej konferencie Slovak Women in Tech 2024. Jej cieľom je inšpirovať spoločnosť, posilniť vnímanie a postavenie žien na Slovensku v oblasti informačných technológií a poskytnúť im platformu na prezentáciu ich práce. Tiež povzbudiť mladé dievčatá a ich rodiny, aby si našli perspektívnu kariéru v IT.

Foto: Žena v IT

V rámci 1. ročníka Ocenenia Žena v IT boli vyhlásené tri kategórie:

Kategória: Žena v IT

Žena, ktorá preukázala v posledných piatich rokoch vysokú mieru excelentnosti, inovácie, líderstva a aktívne sa snažila o väčšiu rozmanitosť v technologickom priemysle.

V tejto kategórii boli nominované tieto finalistky:

Diliana DURKAJOVÁ: Vyštudovala matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V Slovak Telekom pracuje už vyše 15 rokov, prešla tam viacerými pozíciami a momentálne zastáva rolu Head of Artificial Intelligence. Zároveň sa venuje témam a rozvoju v oblastiach Team Growth & Self-leading team Leadership, Demystifying AI, People Experience, Data Strategy, AI & Data products ops, Microservice Architecture, Service Design.

Alena KANABOVÁ: Počas vyše 25-ročnej kariéry pracovala pre miestnych aj zahraničných klientov poradensko-technologickej firmy Accenture. V súčasnosti je zodpovedná za projekty z oblasti zdravotníctva a verejnej správy v rámci regionálneho technologického centra. Okrem toho je aktívna ambasádorka inklúzie a diverzity v pracovnom prostredí, s dôrazom na rast zastúpenia žien v IT sektore a na vedúcich pozíciách

Iveta TONHAUSEROVÁ: Už 18 rokov pôsobí ako fullstack softvérová inžinierka, aktuálne v spoločnosti GoHealth. Pracovala na rôznych technologických aspektoch vývoja softvéru, ktorý ju neprestáva fascinovať, no čoraz viac sa venuje aj vzdelávaniu a expertíznemu dobrovoľníctvu. A to ako vývojár či odborný konzultant na mnohých projektoch viacerých neziskových organizácií na pomoc ľuďom v núdzi, menšinám, deťom či zvieratám, ako je napríklad DePaul, LEAF Academy alebo Sloboda zvierat.

Kategória: IT Študentka roka

Žena, ktorá študuje v IT odbore a dosiahla excelentné študijné výsledky, priniesla inovatívne riešenie alebo svojím prínosom pomohla posunúť určitú tému.

V tejto kategórii boli nominované tieto finalistky:

Alžbeta JUREČEKOVÁ: Čerstvá absolventka odboru matematicko-počítačového modelovania na Stavebnej fakulte STU. Od začiatku inžinierskeho štúdia pracovala ako stážistka Data Scientist v Swiss Re. Pracovala najmä na internej knižnici obsahujúcej užitočné funkcionality pre ostatné tímy Data Scientistov, ale aj v iných projektoch. Vo voľnom čase sa venuje skautingu – počas roka organizuje akcie pre deti, pomáha s chodom neziskovej organizácie a v lete sa podieľa na organizácií táborov.

Annamária MIHELIČOVÁ: Pracuje ako systémová validátorka v Siemens Mobility. Zároveň končí svoje magisterské double degree štúdium v odbore lekárskej techniky. V apríli obhájila diplomovú prácu na RWTH Aachen, v júni úspešne zoštátnicovala na FEL ČVUT. Jej bakalárske štúdium bolo zamerané na kybernetiku a robotiku, popri štúdiu bola členkou wITches spolku, ktorý približoval deťom svet IT a techniky. Vo voľnom čase rada športuje, cestuje a počúva podcasty z rôznych oblastí.

Timea KLOPČEKOVÁ: Je študentkou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Jej motto je „Žijem, dýcham, podnikám.“ Je členkou Nexterie, komunity mladých, ktorí sa zaujímajú o osobnostný rozvoj a spoločenské dianie. Spolu s kamarátmi založila startup Benly na tvorbu autentických a bezkontaktných vizitiek pre podnikateľov. Pracuje aj na projekte Ecolect, aplikácii na zber odpadu, ktorý získal ocenenie najlepšej študentskej firmy od Junior Achievement Slovensko a teraz s ním na európskej súťaži študentských firiem GEN E reprezentuje Slovensko. Venuje sa tiež grafickému dizajnu.

Foto: Žena v IT

Kategória: IT Spojenec roka

Firma, inštitúcia, organizácia, jednotlivec alebo jednotlivkyňa, ktorí sa v posledných piatich rokoch zaslúžili o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT, v organizácii a/alebo v širšej komunite.

V tejto kategórii boli nominované tieto finalistky:

ACCENTURE: Popredná spoločnosť, ktorá pomáha významným svetovým firmám, vládnym a iným inštitúciám a organizáciám budovať ich digitálne základy a optimalizovať fungovanie. Celosvetovo zamestnáva 750-tisíc ľudí vo vyše 120 krajinách sveta. Patrí medzi lídrov v oblasti IT, vrátane cloudu, dát a umelej inteligencie. Neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry je inklúzia a diverzita. Sú presvedčení, že rôznorodosť podporuje inovácie a prináša nové perspektívy.

Štefan ŠIMÍK: Je data scientist so zameraním na oblasť financií a bankovníctva. Má skúsenosti v oblasti analýzy dát, machine learningu a vývoja softvéru s hlbokými znalosťami bankovníctva, algoritmického obchodovania a finančných trhov. V súčasnosti pôsobí ako data science konzultant. Poskytuje služby business inteligence a machine learning pre banky a obchodné spoločnosti. Okrem toho je už sedem rokov aj lektorom vo vzdelávacích programoch Aj Ty v IT pre dospelé ženy.

ŽENSKÝ ALGORITMUS: Je organizácia zameraná na podporu žien a dievčat v oblasti technológií a líderstva. Ich cieľom je odomykať kariérny potenciál žien prostredníctvom vzdelávania v inovatívnych technologických oblastiach, digitálnych zručnostiach a manažmente, čím aktívne prispievajú k prekonávaniu stereotypov a predsudkov. Vďaka bezplatným vzdelávacím iniciatívam oslovili už viac ako 12-tisíc ľudí. Inšpirujú, šíria osvetu, búrajú nevedomé predsudky, podnecujú spoločenskú diskusiu, diverzitu a inklúziu.

Prečo to robíme? Odpovedá Petra KOTULIAKOVÁ, riaditeľka Aj Ty v IT:

oceňovanie žien v IT sektore pomáha podporiť rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na pohlavie

keď sú úspechy žien v IT sektore viditeľné a oceňované, môže to slúžiť ako inšpirácia pre mladé dievčatá a ženy, aby sa tiež zapájali do tejto oblasti a prekonávali prípadné prekážky

kultúra oceňovania žien v IT môže prispieť k vytvoreniu pozitívneho a inkluzívneho pracovného prostredia, kde sa všetci zamestnanci cítia ocenení a rešpektovaní

rovnaké zastúpenie žien a mužov v IT sektore prispieva k väčšej rozmanitosti názorov, skúseností a prístupov

Viac informácií o finalistkách a Ocenení Žena v IT nájdete tu.

Fotografie finalistiek a finalistu nájdete tu.

Info o medzinárodnej konferencii Slovak Women in Tech 2024,

Ktorá sa koná pred Galavečerom Žena v IT, nájdete tu.

Aj Ty v IT

Občianske združenie vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií.

Zámerom združenia, vyjadrenom v motte „Technology has no gender“, je dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti.

Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy.

Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Od vzniku Aj Ty v IT absolvovalo jeho vzdelávacie aktivity viac ako 50-tisíc dievčat a žien.

Popri konferencii Slovak Women in Tech a ocenení Žena v IT ponúka Aj Ty v IT ženám a dievčatám možnosť absolvovať verejné kurzy, workshopy na školách a pravidelné vzdelávacie kurzy, o ktorých sa dozviete viac na stránke www.ajtyvit.sk

Informačný servis