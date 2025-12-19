Tridsaťdvaročná Japonka Jurina Nogučiová nedávno uzavrela manželstvo s postavou vytvorenou umelou inteligenciou, založenou na hrdinovi z videohry. Postava sa vola Lune Klaus Verdure. Informuje o tom web Euro News.
Počas obradu si postavu prezerala cez okuliare s rozšírenou realitou a mala na sebe svetloružové šaty. Jej vzťah k umelej inteligencii sa začal v čase, keď sa obrátila na ChatGPT so žiadosťou o radu týkajúcu sa jej snúbenca. Na základe odporúčania chatbota tento vzťah ukončila, uviedli miestne médiá.
Začiatkom tohto roka sa na platformu vrátila, aby vytvorila digitálnu verziu postavy Klausa z videohry. Umelú inteligenciu pritom cielene trénovala tak, aby napodobňovala jeho spôsob vyjadrovania a rozvíjala osobnosť prispôsobenú jej potrebám.
Vzťah sa rýchlo prehĺbil a Nogučiová si so svojím AI spoločníkom denne vymieňala až sto správ. Najala si umelca, aby vytvoril vizuálne ilustrácie Lune Klausa Verdure, čím svojho digitálneho partnera preniesla do konkrétnejšej podoby.
Podľa miestnych médií jej rodičia vzťah najprv odmietali, neskôr ho však akceptovali a prišli aj na obrad. Manželstvo nie je legálne a obrad nemá podľa japonského práva žiadnu právnu platnosť.