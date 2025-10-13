Žena prekonala rekord nemocnice, keď porodila dieťa s hmotnosťou 5,8 kilogramu

Američanka Shelby Martinová sa stala internetovou senzáciou. Jej syn Cassian sa totiž narodil s neuveriteľnou hmotnosťou 5,8 kilogramu, čiže takmer dvojnásobkom váhy bežného novorodenca. Nemocnica potvrdila, že ide o najväčšie novorodenca za ostatné tri roky. Ako referuje web TN.cz, uviedli to noviny The Sun.
Martinová zverejnila na sociálnych sieťach fotografie z pôrodnice. Najprv s bruškom a neskôr už so synom v náručí. Zverejnené fotografie vzbudili veľkú pozornosť. Neuveriteľná hmotnosť chlapčeka prekvapila nielen používateľov sociálnych sietí, ale aj personál nemocnice, kde Shelby rodila.
Cassian sa narodil presne v deň maminých narodenín. Video mladej mamičky sa okamžite stalo virálnym a videli ho už desiatky miliónov ľudí. Pod videom je tiež viac ako 50-tisíc komentárov plných úžasu, humoru a otázok.