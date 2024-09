Železničná spoločnosť Slovensko spúšťa náborovú kampaň „Držíme Slovensko v pohybe“

ZSSK spúšťa strategickú kampaň na riešenie nedostatku pracovníkov

Podpora hrdosti zamestnancov a udržanie stability v železničnom sektore

Nové investície do zamestnancov a zlepšenie pracovných podmienok

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dnes spúšťa novú náborovú kampaň pod názvom „Držíme Slovensko v pohybe“. Kampaň, ktorú ZSSK pripravovala v spolupráci s reklamnou agentúrou MUW Saatchi & Saatchi, má za cieľ riešiť akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v kľúčových profesiách, ako sú rušňovodiči, mechanici, elektromechanici, zámočníci a vlakvedúci. Táto iniciatíva je kriticky dôležitá pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky vlakov, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie slovenskej infraštruktúry.

„V novej kampani sa zameriavame na príbehy našich zamestnancov – skutočných hrdinov, ktorí dennodenne čelia výzvam svojej práce. Prostredníctvom ich autentických príbehov chceme ukázať, čo znamená byť súčasťou našej spoločnosti a aké hodnoty si ceníme. Táto kampaň vznikala dlhých šesť mesiacov a jej hlavnou myšlienkou je poukázať na dôležitosť železničiarov v našej krajine. Chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa na kampani podieľali, a zvlášť kolegom, ktorí sa stali jej tvárami,“ povedal generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, Peter Helexa.

Železničný sektor na Slovensku dlhodobo čelí výzvam spojeným s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Tento nedostatok predstavuje riziko pre stabilitu a efektívnosť železničnej dopravy, čo môže viesť k reputačným a finančným stratám spojenými s prevádzkovými problémami, ako sú meškania a odriekavanie vlakov.

„Železničný sektor je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej infraštruktúry a jeho stabilita a rozvoj sú kľúčové pre budúcnosť našej krajiny. Táto kampaň je preto strategicky dôležitá nielen pre Železničnú spoločnosť Slovensko, ale pre celý železničný sektor na Slovensku. Sme odhodlaní využívať všetky dostupné zdroje, vrátane eurofondov, na zlepšenie pracovných podmienok a zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá je základom pre efektívnu a spoľahlivú železničnú dopravu. Verím, že táto kampaň pomôže nielen naplniť aktuálne potreby, ale aj podporí dlhodobý rozvoj a modernizáciu železníc na Slovensku,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Denisa Žiláková.

Kampaň „Držíme Slovensko v pohybe“ sa nesie v duchu hrdinstva zamestnancov ZSSK, ktorí každý deň zabezpečujú, aby sa Slovensko hýbalo. Stabilizácia personálnych kapacít je nevyhnutná pre efektívne využitie verejných investícií do osobnej železničnej dopravy, podporu ekologických a udržateľných cieľov, ako aj pre regionálny rozvoj Slovenska.

„Našou ambíciou je prilákať nových zamestnancov a súčasne posilniť povedomie o ZSSK ako o modernom a dynamickom zamestnávateľovi. Ako čerstvý Najzamestnávateľ roka 2023 v kategórii Doprava a logistika chceme dokázať, že naši zamestnanci sú pre nás prioritou. Táto kampaň je kľúčová nielen na riešenie súčasného nedostatku pracovníkov, ale aj na podporu hrdosti medzi našimi zamestnancami a zlepšenie verejného obrazu našej spoločnosti,“ dodáva Peter Helexa.

„Ako národný dopravca sme odhodlaní investovať do budúcnosti – zlepšovaním pracovných podmienok, zvyšovaním mzdového ohodnotenia a podporou vzdelávania a kariérneho rastu našich zamestnancov. Naša nová kampaň je jedným z kľúčových krokov k tomu, aby sme tieto ciele dosiahli a naďalej držali Slovensko v pohybe,“ uzatvára generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko.

Kampaň bude viditeľná v širokom spektre formátov a médií po celom Slovensku. Televízne spoty budú vysielané v hlavnom vysielacom čase verejnoprávnej televízie STVR, zatiaľ čo rozhlasové spoty budú znieť na regionálnom Rádiu VIVA a na platforme Spotify. Kampaň sa objaví aj na digitálnych platformách vrátane YouTube, Facebooku, Instagramu, ako aj na významných spravodajských portáloch a v tlačených médiách, ako sú Nový Čas, Pravda, Plus JEDEN DEŇ a regionálne noviny MY. Na podporu kampane budú využité aj billboardy, bigboardy a iné outdoorové formáty v celej krajine. Okrem toho bude náborová kampaň komunikovaná aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde ZSSK osloví najmä mladšiu generáciu cez platformy ako Instagram a TikTok. ZSSK zároveň využije svoje propagačné plochy v pokladniach, zákazníckych centrách a vhodné obrazovky vo vlakoch.

Železničná spoločnosť Slovensko zvyšuje investície do náboru a prípravy zamestnancov, zlepšuje pracovné podmienky a zvyšuje mzdové ohodnotenie, aby bola aj naďalej atraktívnym zamestnávateľom. Priemerný očakávaný plat v ZSSK za rok 2024 je až 2 050 eur, pričom u rušňovodičov môže dosiahnuť až 2 330 eur. Medzi benefity patria cestovné výhody, skrátený pracovný čas, Multisport karta, príspevok do 3. piliera a ďalšie. Viaceré profesie získajú náborový príspevok až 4 000 eur či príspevok na ubytovanie do 400 eur. Za odporučenie nového kolegu, ktorý sa zamestná, spoločnosť odmeňuje sumou 500 eur. Najväčšími benefitmi práce v ZSSK sú stabilita zamestnania, dlhoročná tradícia spoločnosti, možnosť kariérneho rastu a zvyšovania kvalifikácie.

V roku 2023 spoločnosť úspešne certifikovala 97 rušňovodičov a v roku 2024 pokračuje s ďalšími. Dopravca podporuje duálne vzdelávanie, ktoré v školskom roku 2022/2023 úspešne absolvovalo 9 dualistov v odbore mechanik-elektrotechnik, z ktorých 5 nastúpilo na pozíciu rušňovodič. V školskom roku 2023/2024 má 84 dualistov v odboroch mechanik-elektrotechnik, rušňovodič a strojný mechanik. Od školského roka 2023/2024 je možné študovať nový študijný odbor rušňovodič na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine-Priekope, kde ZSSK vybudovala modernú akadémiu.

Prezentovaním práce v ZSSK ako dôležitej pre celú krajinu a zdôrazňovaním stability a bezpečnosti zamestnania, kampaň podporuje pocit príslušnosti a hrdosti medzi zamestnancami, čo zvyšuje ich motiváciu a kvalitu poskytovaných služieb.

Náborová kampaň „Držíme Slovensko v pohybe“ je skutočne príležitosťou pre ZSSK nielen posilniť svoj tím, ale aj upevniť svoju pozíciu ako spoľahlivého a atraktívneho zamestnávateľa na Slovensku.

