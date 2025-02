Zelenskyj: Ukrajina je pripravená ponúknuť Rusku výmenu územia

Ukrajina ponúkne výmenu územia s Ruskom pri akýchkoľvek potenciálnych mierových rokovaniach. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinský líder sa v piatok na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii stretne s americkým viceprezidentom JD Vanceom, ktorý bol častým kritikom americkej podpory – životne dôležitej pre vojnové úsilie Ukrajiny.

Pri bezpečnostných zárukách musí byť Amerika

„Sú hlasy, ktoré hovoria, že Európa by mohla ponúknuť bezpečnostné záruky bez Američanov, a ja vždy hovorím nie,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Guardian zverejnenom v utorok. „Bezpečnostné záruky bez Ameriky nie sú skutočnými bezpečnostnými zárukami,“ dodal.

Trump chce, aby obe strany dosiahli dohodu, ktorej podmienky vyvolávajú na Ukrajine obavy. Zelenskyj tvrdí, že ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi ponúkne územie, ktorého sa Ukrajina zmocnila pred šiestimi mesiacmi v ruskej Kurskej oblasti.

Nevie, ktoré územie by žiadal späť

„Vymeníme jedno územie za druhé,“ povedal s tým, že nevie, ktoré územia by na oplátku žiadal od Ruska. „Neviem, uvidíme. Ale dôležité sú všetky naše územia, nie je tam žiadna priorita,“ povedal Zelenskyj.

Rusko tvrdí, že anektovalo päť oblastí Ukrajiny, Krym v roku 2014 a potom Doneckú, Chersonskú, Luhanskú a Záporožskú oblasť v roku 2022, hoci nad nimi nemá plnú kontrolu.

Americký prezident Donald Trump nalieha na rýchle ukončenie konfliktu, zatiaľ čo Zelenskyj požaduje prísne bezpečnostné záruky od Washingtonu ako súčasť akejkoľvek dohody.

Suroviny pre USA

Zelenskyj povedal, že ponúkne americkým spoločnostiam lukratívne zmluvy na rekonštrukciu v snahe získať Trumpa. „Tí, ktorí nám pomáhajú zachrániť Ukrajinu, ju zrekonštruujú so svojimi firmami spolu s ukrajinskými podnikmi. O všetkých týchto veciach sme pripravení podrobne hovoriť.“

Ukrajina má jedny z najväčších zásob nerastných surovín v Európe a podľa Zelenského „nie je v záujme Spojených štátov“, aby sa dostali do ruských rúk. „Pri cenných prírodných zdrojoch môžeme našim partnerom ponúknuť možnosti, ktoré predtým neexistovali. Investovať do nich… Pre nás to vytvorí pracovné miesta, americkým firmám to prinesie zisk,“ skonštatoval ukrajinský prezident.