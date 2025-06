Zelenskyj: Ukrajina je blízko k okamihu, keď môže ukončiť vojnu

Ukrajina sa veľmi priblížila k momentu, keď môže prinútiť Rusko ukončiť vojnu, alebo ju aspoň zastaviť. V rozhovore pre ABC News to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Úprimne povedané, veľmi sme sa priblížili k momentu, keď môžeme prinútiť Rusko ukončiť vojnu. Aspoň ju zastaviť. Sme k tomu veľmi blízko. Cítime to. Naša operácia Pavučina u nich… Hoci sú nahnevaní, všetko chápu,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinská hlava štátu okrem toho vysvetlila, ako prinútiť Putina ukončiť vojnu.

„Nechceme, aby vojna pokračovala, ale ak je to jediná cesta von, budeme za seba bojovať. Boli sme veľmi blízko. Potrebujeme silnú, rozhodnú pomoc od Spojených štátov. Spojené štáty potrebujú jednotu s Európou a naďalej vyvíjajú tlak na Putina. On nechce ukončiť vojnu, ale môže ju ukončiť vďaka tlaku našich partnerov. Podľa môjho názoru to dáva šancu. A to určite neznie pesimisticky,“ dodal.

Pri nedávnej operácii Pavučina prišlo Rusko o viac ako 40 lietadiel vrátane strategických bombardérov. Moskva týmto utrpela straty za viac ako dve miliardy dolárov.