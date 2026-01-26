Zelenskyj sa prvýkrát stretol s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu prvýkrát stretol s líderkou bieloruskej opozície v exile Sviatlanou Cichanovskou. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Cichanovská je všeobecne považovaná za víťazku bieloruských prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých kandidovala proti autoritárskemu vodcovi krajiny Alexandrovi Lukašenkovi. Bieloruská vláda výsledky volieb falšovala. Lukašenko vládne v krajine už viac ako tri desaťročia.
Stretnutie sa uskutočnilo počas Zelenského návštevy Litvy pri príležitosti výročia januárového povstania v roku 1863, keď sa Ukrajinci, Poliaci, Litovčania a Bielorusi vzbúrili proti Ruskej ríši. Rusi potlačili povstanie v roku 1864. Ukrajinský líder sa vo Vilniuse stretol aj s prezidentmi Litvy a Poľska.
Bieloruská vláda autoritárskeho prezidenta Lukašenka omilostila 20 politických väzňov
Cichanovská uviedla, že stretnutie so Zelenským sa zameralo na solidaritu medzi Bielorusmi a Ukrajincami, podporu politických väzňov a spoluprácu so západnými spojencami. „V mene Bielorusov som vyjadrila plnú solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý bojuje za slobodu, a hlbokú úctu k výnimočnému líderstvu prezidenta Zelenského,“ napísala po stretnutí na sociálnych sieťach opozičná líderka.
Zelenskyj vo svojom prejave zdôraznil jednotu Poľska, Ukrajiny a Litvy a zároveň uviedol, že Bielorusko ešte nezískalo skutočnú nezávislosť. Podľa neho má Lukašenkov pes v krajine viac práv ako Bielorusi. Kým bieloruská opozícia vyjadrila silnú solidaritu s Ukrajinou, Lukašenko zostáva blízkym spojencom ruského vodcu Vladimira Putina.