Zelenskyj ohlásil nákup nových vrtuľníkov

Cieľom je ochrana energetických zariadení pred ruskými útokmi.
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil rozhodnutie o poskytnutí ďalších vrtuľníkov ukrajinskej armáde a o celkovom rozšírení spôsobilostí vzdušných síl. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj o tom informoval na sieti X po zasadnutí štábu najvyššieho veliteľa ozbrojených síl.

Ukrajinský líder uviedol, že hlavná časť stretnutia sa zamerala na energetiku. „Bola tam aj samostatná správa o vojenskej zložke, konkrétne o ochrane energetických zariadení pred leteckými útokmi. Rozhodli sme o ďalších vrtuľníkoch a o celkovom posilnení nášho bojového letectva,“ dodal.

Zelenskyj poznamenal, že poveril svoj tím, aby pripravil všetky potrebné dokumenty na uzavretie dohôd so Spojenými štátmi o nákupe systémov protivzdušnej obrany.

