Zelenskyj chce od armády postup o pol kilometra denne, Ukrajina potrebuje výsledky (video)

Ukrajinská armáda musí každý deň postúpiť „o najmenej 500 metrov“, uviedol príhovore prezident krajiny Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

„Ukrajina potrebuje výsledky každý deň, musíme odolávať ruským útokom, zabíjať okupantov a postupovať vpred. Musíme pokročiť aspoň o kilometer, aspoň o 500 metrov každý deň, ale musíme napredovať usporiadane, aby sme zlepšovali ukrajinské pozície a tlačili na okupantov,“ povedal Zelenskyj.

„Dáva to štátu silu. Motivuje to celý svet, aby nám pomáhal. A dokazuje to, že ruský teror nefunguje,“ dodal ukrajinský prezident.