Zelenskyj apeluje na Bidena, aby sa zúčastnil mierového samitu. Jeho neprítomnosti by zatlieskal iba Putin

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že americký prezident Joe Biden by sa mal zúčastniť na mierovom samite vo Švajčiarsku. Ako referuje web Ukrajinská pravda, ukrajinský líder to povedal počas návštevy Bruselu.

„Viem, že Amerika samit podporuje, ale nevieme, na akej úrovni. Som presvedčený, že toto nie je veľmi silné rozhodnutie, pri všetkej úcte ku každému človeku v Spojených štátoch amerických,“ povedal Zelenskyj.

„Verím, že mierový samit a ďalší lídri, ktorí sledujú reakciu Spojených štátov amerických, potrebujú prezidenta Bidena. Jeho neprítomnosti by zatlieskal iba Putin. Osobne by tomu zatlieskal a bol by to potlesk postojačky,“ dodal.

Zelenskyj podotkol, že Ukrajina čaká v súvislosti s účasťou na samite aj na odpoveď Číny, Brazílie a niekoľkých afrických krajín. V pondelok Zelenskyj vyhlásil, že účasť už potvrdilo 90 krajín.