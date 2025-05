Zelenskyj ako úbožiak žiada Putina, aby prišiel rokovať, vyhlásil Lavrov, Putin nepríde

Rusko vo štvrtok označilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za „úbožiaka“, ktorý žiada, aby sa Vladimir Putin zúčastnil na mierových rozhovoroch s Kyjevom. Rokovania v Istanbule navrhol ruský vodca. „Zelenskyj najprv urobil nejaké vyhlásenia, v ktorých požadoval, aby Putin prišiel osobne. No, úbohý človek,“ povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v prejave k diplomatom v Moskve, ktorý odvysielala televízia.

Kremeľ zároveň uviedol, že Putin v súčasnosti neplánuje ísť do Istanbulu. „Nie, v súčasnosti takéto plány neexistujú,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Odmietol odpovedať na otázku agentúry AFP, prečo Putin odmietol ísť do Turecka a či by išiel, ak by sa uskutočnilo ďalšie kolo rokovaní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že mal dojem, že na prvé priame rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom za viac ako tri roky Rusko vyslalo do Turecka ako delegáciu „atrapu“ s nejasným mandátom. „Musíme pochopiť úroveň ruskej delegácie a aký je jej mandát, či sú schopní sami robiť nejaké rozhodnutia,“ povedal Zelenskyj a dodal, že „z toho, čo vidíme, to vyzerá skôr ako atrapa“. Dodal, že Ukrajina „si po rozhovore s (tureckým prezidentom Recepom Tayyipom) Erdoğanom rozmyslí, čo urobíme, aké budú naše kroky“.