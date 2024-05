Zdravotní klauni chcú s Lidlom prinášať radosť deťom i seniorom, herec Noga sa stal tvárou kampane „Hrdo nos nos“ (video+foto)

Zdravotní klauni z občianskeho združenia (OZ) „Červený nos Clowndoctors“ chcú spolu s Lidlom prinášať ďeťom a seniorom stovky hodín radosti.

Uviedla Katarína Kouřilová, riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunickáciu OZ Červený nos Clowndoctors s tým, že rozhodnutie spoločnosti Lidl vytvoriť v predajniach po celom Slovensku priestor na predaj penových červených nosov si veľmi vážia.

Hrdo nos nos

„Úsmev je superschopnosť, ktorou disponujeme úplne všetci. Otvára srdia, topí ľady a zaháňa strach. Kvalitne rozdávať radosť, to však nie len tak. Misiu klaunského tímu Červeného nosa, ktorý šíri radosť, smiech a nádej, môžete teraz ľahko podporiť aj vy. Od 27. mája až do 9. júna si môžete v ktoromkoľvek Lidli zakúpiť základnú pracovnú pomôcku zdravotných klaunov, a to červený penový nos,“ dodala Kouřilová.

Hlavnou tvárou kampane „Hrdo nos nos“ sa herec Miroslav Noga. Známy herec podľa vlastných slov chce, aby sa mu pre jeho nos smiali všetci, a preto si ochotne nasadil červený penový nos.

„Humor je vážna vec a u kolegov zdravotných klaunov to platí dvojnásobne. Preto ich úprimne obdivujem. Zdravie sa nedá kúpiť, ale smiech dokáže zázraky, lieči a predlžuje život. Doprajme ho teda aj ďeťom na nemocničných lôžkach, ktoré čakajú na kúsok nádeje a radosti zo života,“ odkázal Noga.

Čo je klauniáda?

Podľa Kouřilovej je cieľom kampane získanie prostriedkov na organizáciu 365 klauniád. „A čo je vlastne klauniáda? Ide spravidla o klaunskú návštevu, ktorú realizuje od izby k izbe dvojica zdravotných klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice alebo seniorskom zariadení. Jedna klauniáda trvá štandardne dve až tri hodiny. Pri špeciálnych programoch pod klauniádou rozumieme napríklad jednu návštevu domácnosti s chorým dieťaťom, jedno dopoludnie venované odprevádzaniu detí na operácie a podobne. 365 klauniád teda znamená stovky hodín radosti,“ vysvetlila Kouřilová.

„Radosť pre nás znamená naozaj veľa, pretože s úsmevom je život úplne iný a práca ide od ruky. O smiech a dobrú náladu sa chceme podeliť aj s našimi zákazníkmi. Preto sa veľmi tešíme z tejto skvelej spolupráce. Prajeme si nech si čo najviac ľudí nasadí červené nosy, ktoré sú ešte silnejšie než čarodejnícke paličky. Úspech je totiž garantovaný,“ uzavrel Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.