Zbaľ sa a uteč! Prichádza trailer k letnej akčnej jazde

Nenechajte si ujsť prvý trailer k jeho akčnej novinke Zbaľ sa a uteč! (Caught Stealing), ktorá vstúpi do slovenských kín 28. augusta.

Pozrite si ho tu:

Najneskôr teraz je ten správny moment, aby ste si v hlave pustili ako podmaz „Should I Stay or Should I Go“ od The Clash. Máme? Naozaj? Super.

V hlavnej úlohe sa predstaví vychádzajúca hviezda Austin Butler (Elvis, Duna: Časť druhá, Vtedy v Hollywoode) ako Hank – niekdajší baseballový talent, dnes barman, ktorého život sa otočí naruby, keď ho sused požiada, aby mu dohliadol na byt a mačku, kým on bude preč. Lenže nejde o žiadnu dovolenku. Sused je čistokrvný pankáč a navyše zapletený s celým newyorským podsvetím. Miestne gangy si svoj biznis prídu za ním vyriešiť osobne a rozhodne nie v rukavičkách. No nájdu iba Hanka, ktorý sa od toho momentu ocitá v kolotoči bitiek, prestreliek a neľútostných mafiánov, vďaka ktorým jeho život aj duševná pohoda visia na vlásku.

V akčnej novinke nechýba čierny humor, krv, adrenalín ani vizuálny štýl pripomínajúci staré dobré filmy Guya Ritchieho (Podfuck, Roknrolla). Znie to ako úžasný chaos? Presne to vás čaká – v kulisách surového New Yorku 90. rokov, kde nikto nehrá fér a každý kope sám za seba.

Vo filme uvidíte aj aj Zoë Kravitz (Mad Max, Batman), Matta Smitha (Doctor Who, Rod draka), Vincenta D’Onofria, Reginu King a latino rappera a wrestlera Bad Bunnyho (Bullet Train). Scenár napísal Charlie Huston (seriál Gotham) podľa vlastného románu, ktorý Aronofsky označil za „dlhoročný sen na sfilmovanie“.

Ak ste teda fanúšikom akčných filmov z dielne Guya Richieho, Quentina Tarantina či Edgara Wrighta, určite si nenechajte ujsť ani novinku Zbaľ sa a uteč!V kinách od 28. augusta. Toto bude husté.

