Zázračný mladík podpísal zmluvu s FC Barcelona do roku 2031. Yamalov otec zverejnil záhadný odkaz

Najprv nemecký tréner Hansi Flick, potom Brazílčan Raphinha a najnovšie aj 17-ročný megatalent Lamine Yamal. Všetci traja dôležití aktéri tohtosezónneho úspechu FC Barcelona už sú pod novými zmluvami v metropole Katalánska.

Všetkých tromfol Yamal, ktorý tam zostane do roku 2031. Jeho pôvodná zmluva mala vypršať na konci sezóny 2025/2026.

Veľa bodov v mladom veku

Yamal mal snovú sezónu, ak vezmeme do úvahy jeho vek a neskúsenosť. K domácemu víťaznému ´treble´ (La Liga, Copa del Rey, Španielsky superpohár) pomohol Kataláncom 18 gólmi a pridal aj 25 asistencií v 55 zápasoch.

Podľa španielskych médií by sa mal stať najlepšie plateným hráčom tímu po splnení určitých výkonnostných podmienok. Celkovo vo svojej krátke kariére odohral v prvom tíme FCB 106 súťažných zápasov a strelil v nich 25 gólov. Stovku stretnutí si pripísal ako najmladší hráč v histórii FCB. Debut absolvoval už ako 15-ročný v roku 2023.

Už je súčasť histórie

Dlhodobú zmluvu podpísal v prítomnosti prezidenta klubu Joana Laportu a športového riaditeľa Deca.

„Predĺženie zmluvy s Yamalom je demonštráciou solídnosti nášho projektu. Tento chlapec vtrhol na svetovú futbalovú scénu spôsobom, aký si nepamätáme u iných hráčov. Chlapec z Mataró neďaleko Barcelony explodoval na scéne svetového futbalu s výkonmi, ktoré sú už teraz súčasťou histórie FC Barcelona,“ uviedli zástupcovia FC Barcelona na sociálnych sieťach.

Osem miliónov a záhadný odkaz

Podľa špekulácií španielskych médií by mal Yamal pod novou zmluvou zarábať približne 8 miliónov eur a súčasťou kontraktu by mala byť výstupná klauzula vo výške 1 miliarda eur. Pozornosť na sociálnych sieťach si však vyslúžil aj Yamalov otec, ktorý na Instagrame zverejnil záhadný odkaz alebo skôr číslo „19,3“.

Verejnosť začala špekulovať, či náhodou nejde o výšku platu jeho syna. V takom prípade by sa stal najdrahším hráčom FCB a tromfol by aj Roberta Lewandowského. Pripomíname, že Mounir Nasraoui má na Instagrame 1,1 milióna sledovateľov. Upozornil na to web športového periodika Marca.

Číslo 19,3 nie je plat

V programe ‚El Chiringuito‘, ktorý uvádza Josep Pedrerol, reportér José Álvarez tiež predstavil svoju verziu významu čísla 19.3 po rozhovore s otcom Lamina Yamala.

„Podarilo sa mi hovoriť s Mounirom Nasraouim a on sa smeje, pretože vidí, čo spôsobil. A považuje to za veľmi vtipné. Je zrejmé, že Lamine Yamal nemá taký plat,“ vysvetlil Álvarez.

Ako je známe Yamal ešte pred oslavou 18. narodenín stihol aj 19 zápasov v drese seniorského národného tímu Španielska a pripísal si v nich štyri góly. Absolvoval aj kompletný zápasový program na vlaňajších majstrovstvách Európy, kde sa Španieli aj jeho zásluhou stali šampiónmi.