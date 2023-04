Zavedenie elektronických povolávacích rozkazov nasvedčuje, že Rusko očakáva dlhší konflikt na Ukrajine

Rusko očakáva zdĺhavý konflikt na Ukrajine, čo naznačuje aj prijatie nového zákona o vojenskej službe zahŕňajúceho elektronické povolávacie rozkazy.

Povolávacie listiny

Vo svojej pravidelnej správe o vojne na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany. Na svojej webstránke to uvádza denník The Guardian.

Doterajšia ruská legislatíva o vojenskej službe vyžadovala osobné doručenie povolávacích listín. Mnoho Rusov sa v minulosti vyhýbalo odvodu tým, že neboli na svojej adrese.

Nový zákon, ktorý ruský vodca Vladimir Putin podpísal v piatok, však túto medzeru zatvoril. Zatiaľ čo oznámenia vydávané miestnymi vojenskými odvodovými úradmi budú aj naďalej posielať poštou, za platné sa budú považovať od momentu ich umiestnenia na štátny portál pre elektronické služby.

Nábor dobrovoľných jednotiek

„Vzhľadom na to, že povolávacie údaje jednotlivcov sú teraz digitálne prepojené s inými online službami poskytovanými štátom, je pravdepodobné, že úrady budú trestať ľudí vyhýbajúcich sa odvodu automatickým obmedzením zamestnaneckých práv a obmedzením cestovania do zahraničia,“ konštatuje britský rezort obrany.

Opatrenia, ktoré by mali vstúpiť do platnosti neskôr v priebehu roka, podľa britskej vojenskej rozviedky konkrétne nenaznačujú žiadnu veľkú novú vlnu nútenej mobilizácie.

„Rusko zatiaľ uprednostňuje nábor ďalších dobrovoľných jednotiek. Opatrenie je však s vysokou pravdepodobnosťou súčasťou dlhodobejšieho prístupu k poskytovaniu personálu, keďže Rusko predpokladá zdĺhavý konflikt na Ukrajine,“ uvádza ministerstvo v správe.