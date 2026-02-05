Zástupcovia mesta Los Angeles žiadajú odstúpenie šéfa organizačného výboru OH 2028 pre celosvetový škandál

Viacerí predstavitelia amerického mesta Los Angeles vyzvali šéfa organizačného výboru OH 2028 Caseyho Wassermana na odstúpenie po zverejnení nových mailov, ktoré odhaľujú jeho nevyhovujúcu komunikáciu s Ghislaine Maxwellovou, priateľkou zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Wasserman sa v sobotu ospravedlnil za svoje maily z roku 2003 s Maxwellovou, ktoré sa objavili medzi miliónmi dokumentov zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti.

„Hlboko ľutujem moju korešpondenciu s Ghislaine Maxwellovou, ktorá sa odohrala pred viac než dvoma desaťročiami, dlho pred tým, než vyšli na povrch jej hrozné zločiny,“ uviedol Wasserman vo vyhlásení. Maxwellová si aktuálne odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s neplnoletými dievčatami pre Epsteina.

Z nových mailov vyplýva, že Wasserman žiadal Maxwellovú o stretnutie v „tesnom koženom oblečení“ a ona mu ponúkala masáž, ktorá „dokáže muža úplne poblázniť“. Wasserman, ktorý mal v tom čase manželku, nebol obvinený zo žiadneho priestupku v súvislosti s Epsteinovou kauzou, ktorá už dlhodobo sužuje politiku v USA.

Členka dozornej rady okresu Los Angeles Janice Hahnová vyhlásila, že Wassermanovo zastupovanie mesta na svetovej scéne odvádza pozornosť od príprav športovcov na olympiádu. Podpredseda mestského zastupiteľstva Hugo Soto-Martinez povedal, že vzhľadom na románik Wassermana s Maxwellovou, ktorá orchestrálne riadila jeden z najznámejších obchodov s ľudmi v krajine, by mal okamžite odstúpiť.

Finančný kontrolór mesta Kenneth Mejia na sociálnej sieti dodal, že Los Angeles nemôže dôverovať niekomu, kto je spojený s Jeffrey Epsteinom a Ghislaine Maxwellovou, a požaduje, aby Wasserman prevzal zodpovednosť a odstúpil.

Primátorka Los Angeles Karen Bassová sa vyhla komentárom a uviedla, že otázky vedenia olympijského výboru by mala riešiť správna rada LA28. Wasserman tiež zdôraznil, že nikdy nemal osobný ani pracovný vzťah s Jeffrey Epsteinom.

Ghislaine Maxwellová bola odsúdená za pomoc Epsteinovi pri nábore, príprave a sexuálnom zneužívaní dievčat, niektoré mali len 14 rokov, v období rokov 1994 až 2004. Jeffrey Epstein sa v roku 2019 zabil vo väzení, kde čakal na súd za sexuálne obchodovanie. Maxwellová bola zatknutá v roku 2020 a neskôr odsúdená.

