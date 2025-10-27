Zásah do rozhodovania súdov je neprípustný, aj pre súdnu radu

V tomto nežiadúcom jave vyniká poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá tak koná v každom politickom zoskupení, v ktorom sa práve nachádza. Aktuálne sa jej snaha znevážiť postavenie súdnej rady a zároveň zasiahnuť do nezávislosti súdnej moci týka disciplinárneho stíhania sudcu Mestského súdu Bratislava IV Kubiša.
Disciplinárne senáty Najvyššieho správneho súdu SR sú súčasťou nezávislej a nestrannej súdnej moci. Súdna rada, na rozdiel od niektorých politikov, toto ich postavenie rešpektuje.
„Súdna rada nebude zasahovať do prebiehajúcich disciplinárnych konaní a nebude sa k nim nijako vyjadrovať. Ani na želanie bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Časy, keď mala neprípustný vplyv na fungovanie súdnej rady sú, verím, nenávratne preč” uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová”
Informačný servis