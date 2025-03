Zasadnutie o obnove konania v kauze vraždy Cervanovej pokračuje, obvinení trvajú na svojej nevine

Na pôde Krajského súdu v Bratislave v pondelok pokračuje verejné zasadnutie o návrhu na obnovu konania odsúdených v kauze vraždy medičky Ľudmily Cervanovej z roku 1976. Vec sa týka už len pätice odsúdených, keďže Juraj Lachmann v auguste minulého roku zomrel. Na programe zasadnutia je prednes záverečných návrhov odsúdených. Tí naďalej trvajú na svojej nevine.

Odsúdený Milan Andrášik vo svojom záverečnom návrhu označil celú vec za podvod vykonštruovaný vyšetrovateľom Eduardom Pálkom. Zároveň zdôraznil, že ako obvinený čelil v 80. rokoch nátlaku, pri ktorom sa mu okrem iného vyhrážali trestom smrti. O nátlaku na obvinených hovoril aj odsúdený František Čerman. Poukázal pritom na to, že v čase skutku nepoznal väčšinu z odsúdených a nikdy nestretol ani Cervanovú.

Kauza na objednávku

„Som nevinný a so smrťou študentky nemám nič spoločné,“ vyhlásil. Ďalší odsúdený Pavol Beďač označil celú vec za obrovskú nespravodlivosť. „Štyridsať tri rokov žijem s bremenom, ktoré ma vyčerpáva a ťaží,“ skonštatoval s tým, že vraždu nespáchal a nevie, kto ju spáchal.

Odsúdení vo svojom návrhu na povolenie obnovy konania argumentovali spisovým materiálom nachádzajúcim sa v archíve bezpečnostných zložiek v Kaniciach pri Brne. Podľa advokáta odsúdených Allana Böhma ide v tomto prípade o približne 1 000 strán dokumentov, ktoré dokazujú, že celá kauze bola vyrobená na objednávku. Vzhľadom na rozsah dokazovania tak boli čítaniu listín venované štyri termíny verejného zasadnutia v rade.

Vykonštruované obvinenie

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania v tom prípade, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Podľa odsúdených obsahuje spis v Kaniciach spolu 13 kartónov dokumentov, ktoré preukazujú, že obvinenie voči nim bolo v rokoch 1978 až 1980 vykonštruované tímom vyšetrovateľa Eduarda Pálku. Dokumenty pritom podľa nich boli objavené až v roku 2018. Súdom, ktoré o veci rozhodovali, tak boli zamlčané.