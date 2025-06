Zapletalovej forma je unikátna. Prekonala ďalší slovenský rekord a tvrdí, že má ešte rezervy

Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa v sobotu v Ženeve postarala o výnimočný výkon, keď na prestížnom bronzovom mítingu AtleticaGeneve zvíťazila v behu na 400 metrov prekážky časom 54,24 sekundy. Tento výsledok znamená nielen nový slovenský rekord, ale aj rekord podujatia. Zverenka holandského trénera Brama Petersa si tak o štyri stotiny vylepšila svoje vlastné historické maximum z roku 2021, keď triumfovala na ME do 23 rokov v Tallinne.

V dramatickom závere mala navrch

Vo cieľovej rovinke predviedla Zapletalová silný finiš, keď o jednu stotinu sekundy zdolala Juhoafričanku Zeney van der Waltovú. Obe pretekárky prekonávali poslednú prekážku naraz, no slovenská reprezentantka mala v závere viac síl. „Čo sa týka záveru, videla som, že Juhoafričanka je tesne predo mnou, no povedala som si, že skúsim zabrať a zafinišujem. Hoci za desiatou prekážkou ma na jednom kroku trochu rozhodilo, vyšlo to,“ povedala po pretekoch pre atletika.sk.

Rekord po necelom týždni

Zapletalová sa týmto časom posunula na 11. miesto v tohtoročných svetových tabuľkách a v rámci Európy jej patrí tretia priečka. Zároveň ide o jej štvrtý tohtoročný beh pod hranicou 55 sekúnd. Sezónne maximum si zlepšila o dve desatiny oproti výkonom z Diamantovej ligy v Osle. Atlétka z banskobystrickej Dukly len pred pár dňami, 17. júna, zabehla slovenský rekord aj na hladkej štvorstovke, ktorú zvládla za 51,91 sekundy.

Slovenská prekážkarka Emma Zapletalová. Foto: SITA/Branislav Bibel

Cíti, že má ešte rezervy

Emma po víťazstve v Ženeve priznala, že ešte nebežala úplne ideálne a v technike vidí rezervy. „Prvých 200 metrov som rozbehla voľnejšie. Mohla som začať aj rýchlejšie, ale pred prekážkami som musela svoj krok trochu skracovať, a potom sa ako keby znova rozbiehať. Prvý raz sa mi však podarilo bežať po ôsmu prekážku na 15 krokov. To ma veľmi potešilo. Cítim, že stále mám rezervy, a to je pre mňa najväčšia motivácia do ďalších štartov,“ dodala optimisticky slovenská rekordérka.