Západ Japonska zasiahlo silné zemetrasenie. Obete ani veľké škody neboli hlásené

Silné zemetrasenie s magnitúdom 6,2 zasiahlo v utorok západné Japonsko, no úrady nevydali varovanie pred cunami a neboli hlásené ani žiadne väčšie škody. Podľa Japonskej meteorologickej agentúry (JMA) bol otras zaznamenaný o 10.18 h miestneho času v prefektúre Šimane na ostrove Honšú v malej hĺbke.
Padal ťažký nábytok
Americká geologická služba namerala mierne nižšiu silu otrasov s magnitúdom 5,8, ktorú následne upravila na 5,7. Otrasy dosiahli úroveň, pri ktorej môže padať ťažký nábytok a vodiči môžu mať problém s riadením.
Japonsko zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie
JMA uviedla, že tú istú oblasť krátko nato zasiahli aj miernejšie otrasy, taktiež bez rizika vzniku cunami.
V jadrovej elektrárni, ktorá sa nachádza v prefektúre Šimane, nezaznamenali žiadne abnormality. Časti siete rýchlovlakov Šinkansen boli dočasne odstavené pre výpadok elektriny, pričom nie je jasné, či súvisel so zemetrasením.
Posudzujú škody
Armáda oznámila, že vykonáva letecké posúdenie škôd a zriadila koordinačné centrum pre reakciu na katastrofy.
„Vláda zhromažďuje informácie o škodách… Ľudia v regiónoch, ktoré zasiahli silné otrasy, nech zostanú opatrní, keďže môžu nasledovať ďalšie rovnako silné zemetrasenia,“ uviedla japonská premiérkaSanae Takaičiová.