Japonsko zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie

Ďalšie silné zemetrasenie s magnitúdom 6,7 zasiahlo v piatok severné pobrežia Japonska. Podľa Geologickej služby Spojených štátov sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo 130 kilometrov od mesta Kudži v prefektúre Iwate na najväčšom japonskom ostrove Honšú. Japonská meteorologická agentúra varovala pred vlnami cunami s výškou až jeden meter, avšak výstrahu neskôr zrušila.
V pondelok si zemetrasenie s magnitúdom 7,6 vyžiadalo 50 zranených, pričom jeho epicentrum sa nachádzalo pri meste Misawa, ktoré leží na severe ostrova Honšú. Japonská verejnoprávna televízia NHK uviedla, že pondelkové otrasy pozhadzovali tovary z regálov, poškodili cesty, rozbili okná a vyvolali vlny cunami vysoké 70 centimetrov.
Sever Japonska zasiahlo silné zemetrasenie
Krajinu stále prenasleduje spomienka na obrovské podmorské zemetrasenie s magnitúdou 9,0 z roku 2011, ktoré vyvolalo cunami a pripravilo o život približne 18 500 ľudí. Japonsko sa nachádza na styku štyroch hlavných tektonických platní na západnom okraji tichooceánskeho „Ohnivého kruhu“ a dlhodobo patrí medzi najaktívnejšie seizmické oblasti planéty.