Zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane už len do 16. februára. Inak si budú musieť daňové priznanie podať sami

Druhou možnosťou je, že si sám podá daňové priznanie najneskôr do 31. marca 2026 (za rok 2025).
„Ročné zúčtovanie dane je pre väčšinu zamestnancov najjednoduchší spôsob, ako si splniť daňovú povinnosť. Stačí podať správne vyplnenú žiadosť zamestnávateľovi a o zvyšok sa postará mzdová účtovníčka,“ hovorí Martina Švaňová, odborníčka na mzdy poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Zamestnanec môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, len ak mal príjmy zo závislej činnosti
„Požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň môže iba ten zamestnanec, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti, čiže pracoval na hlavný pracovný pomer alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Naopak, ak zamestnanec mal aj ďalšie príjmy, napríklad zo zahraničia, živnosti, prenájmu a podobne, nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a musí sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb,“ vysvetľuje Martina Švaňová.
Podmienkou je vyplnenie predpísaného formulára „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane“ najneskôr do 16.02.2026 a spolu so žiadosťou predložiť aj všetky potvrdenia, ktoré sú nevyhnutnou prílohou k žiadosti. Bez vyplnenej a podpísanej žiadosti nie je možné ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vykonať.
„Ak termín 16.2. zamestnanec nestihne, zamestnávateľ mu už ročné zúčtovanie neurobí a musí si podať daňové priznanie sám. Aby tak mohol urobiť, dostane od zamestnávateľ vystavené Potvrdenie o zdaniteľnom príjme, a to najneskôr do 10.03.2026,“ vysvetľuje Martina Švaňová spoločnosti spoločnosti Grant Thornton.
Zamestnanec musí vyplniť tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2025 a odovzdať ho zamestnávateľovi
Časť I. Údaje o zamestnancovi
V hlavičke Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane (RZD) zamestnanec vyplní rok, za ktorý žiada o vykonanie RZD, teda 2025.
Zamestnanec vypĺňa svoje osobné údaje, a tiež názov a adresu zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie RZD podľa predtlače. V prípade zamestnanca – cudzinca bez rodného čísla, vyplní takýto zamestnanec do políčka „rodné číslo“ dátum svojho narodenia. Všetky polia v tabuľke musia byť vyplnené.
Pod tabuľkou s osobnými údajmi sa nachádzajú nasledovné vyhlásenia:
Toto vyhlásenie vyznačí krížikom „X“ len ten zamestnanec, ktorý je poberateľom niektorého z dôchodkov uvedených v texte, a to k 01.01.2025, resp. mu bol tento dôchodok priznaný spätne k tomuto dátumu.
Túto časť vyhlásenia vyplní len ten zamestnanec, ktorý je v zdaňovacom období, za ktoré žiadosť o RZD podáva, daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, tzv. ide o cudzinca/nerezidenta SR. Túto skutočnosť vyznačí krížikom „X“ v bode 1.
Ak si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na manželského partnera, daňový bonus na deti a daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky a úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu vyplynuli zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí, tak túto skutočnosť vyznačí krížikom „X“ v bode 2.
Časť II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
Táto časť sa týka uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane, o ktoré si môže zamestnanec, po splnení určitých podmienok, znížiť ročný základ pre výpočet dane.
Bod 1. vyplní len zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželského partnera (manželku, manžela). Pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane je dôležité splniť podmienku spoločnej domácnosti manželov, čo sa preukazuje čestným vyhlásením zamestnanca priamo v žiadosti o vykonanie RZD označením krížika „X“ v tomto bode a ako doklad o potvrdení manželstva je potrebné doložiť kópiu sobášneho listu.
V tomto bode zamestnanec uvádza údaje o manželke/manželovi, počet mesiacov nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na jej uplatnenie a výšku vlastného príjmu manželky (manžela) uvedením sumy priamo v žiadosti o vykonanie RZD.
Nárok je možné uplatniť na manžela/manželku, ktorý/á spĺňal/-a v zdaňovacom období roka 2025 jednu z nižšie uvedených podmienok:
- staral/-a sa o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý stav alebo do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo do 6 rokov veku dieťaťa, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom dieťa začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie, alebo
- poberal/-a peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 Zákona č. 447/2008, alebo
- bol/-a zaradený/-á do evidencia uchádzačov o zamestnanie, alebo
- sa považuje za osobu so zdravotným postihnutím, resp. osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.
Splnenie týchto podmienok zamestnanec preukazuje príslušným dokladom, ktorý priloží k žiadosti (napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, potvrdenie z úradu práce, posudok o ZŤP, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).
Zamestnanec vo vyhlásení uvedie výšku vlastného príjmu manželského partnera. Za vlastný príjem (znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie) sa považuje všetko okrem štátnych sociálnych dávok, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a štipendia, pričom príjem manželského partnera sa k žiadosti nedokladuje.
Výška tejto nezdaniteľnej časti základu dane závisí aj od celkového základu dane zamestnanca, ktorý si chce uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane.
Bod 2. vyplní len zamestnanec, poberateľ dôchodku k 01.01.2025, ktorému bol v roku 2025 vyplatený dôchodok v úhrnnej sume menšej ako 5 753,79 EUR. Do tejto sumy sa počíta aj a to vrátane 13. dôchodok. Takýto zamestnanec si môže znížiť základ dane o rozdiel medzi vyplateným dôchodkom a ročnou nezdaniteľnou čiastkou (uplatnenie nároku sa vyznačí krížikom „X“). Úhrnnú sumu dôchodku za rok 2025 uvedie zamestnanec v žiadosti o vykonanie RZD v tomto bode.
Výšku svojho dôchodku musí zamestnanec dokladovať napr. posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku priložením k žiadosti.
Bod 3. vyplní zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (CODP) a doplnkové dôchodkové sporenie, čiže III.pilier (DDS). Uplatnenie nároku sa vyznačí krížikom „X“.
Zamestnanec si môže výdavky na dôchodkové sporenie v bode 3 uplatniť, ak:
A) platil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej od 1.1.2014 alebo na základe zmeny pôvodnej účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo b) platil príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte.
Túto nezdaniteľnú časť si môže zamestnanec uplatniť najviac vo výške 180 EUR/rok. Úhrnnú sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na CODP a DDS zamestnanec uvedie v žiadosti o vykonanie RZD v tomto bode a k žiadosti priloží výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo poskytovateľom CODP. Ak zamestnancovi príspevok na DDS alebo CODP odvádzal zamestnávateľ, doklad sa nevyžaduje.
Časť III. Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa
Táto časť sa týka uplatnenia daňového bonusu na vyživované dieťa, o ktoré si môže zamestnanec požiadať iba v prípade, ak mu bonus vôbec nebol u zamestnávateľa uplatnený počas roka alebo len za niektoré mesiace, a to napríklad z dôvodu výšky príjmu alebo obdobia bez príjmu (napr. keď bol zamestnanec celý mesiac práceneschopný). Daňový bonus si môže zamestnanec uplatniť spätne za celý rok alebo len niektoré mesiace, pokiaľ si ho neuplatňoval druhý z rodičov (resp. druhá oprávnená osoba).
Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa zamestnanec vyznačí krížikom „X“ v žiadosti o RZD v tejto časti.
V údajoch o vyživovaných deťoch sa uvádza meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo a kalendárne mesiace, za ktoré sa daňový bonus na dieťa zamestnanec uplatňuje (t.j. napríklad 1 – 12).
Pod tabuľkou s údajmi o vyživovaných deťoch sa nachádza nasledovné vyhlásenie:
Toto vyhlásenie vyznačí krížikom „X“ len ten zamestnanec, ktorý je v zdaňovacom období, za ktoré žiadosť o RZD podáva, daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, tzv. rezident SR, ktorý v tomto vyhlásení deklaruje, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynuli zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Je to podmienka na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa. Splnenie tejto podmienky zamestnanec v žiadosti vyznačí krížikom „X“.
Splnenie podmienok preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi rodným listom dieťaťa a po skončení povinnej školskej dochádzky aj potvrdením o návšteve školy alebo potvrdením z úradu práce o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Uvedené doklady priloží k žiadosti.
Časť IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
Táto časť sa týka uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie na základe zmluvy o úvere na bývanie. Nárok má len ten zamestnanec, ktorý má uzavretú zmluvu o úvere na bývanie po 31.12.2017 a spĺňa ďalšie zákonné podmienky.
Daňový bonus môže znížiť daň až o 400 eur (pri zmluvách o úvere uzatvorených do 31. 12. 2023) resp. až o 1 200 eur (pri zmluvách o úvere uzatvorených od 1. 1. 2024), pričom musí ísť o nehnuteľnosť, ktorú zamestnanec využíva výlučne na vlastné bývanie spolu s blízkymi osobami. Ak sa nehnuteľnosť prenajíma, nemôže si zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus uplatniť.
Nárok vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere.. Ak bol úver poskytnutý pred 01.01.2018 s nárokom na štátny príspevok, bonus sa uplatňuje až po ukončení štátneho príspevku.
Daňovník musí spĺňať vekovú hranicu najmenej 18 a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver. Taktiež musí daňovník spĺňať podmienku priemerného mesačného príjmu dosiahnutého za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, ktorý nepresiahne zákonom stanovenú sumu. Konkrétne, pri zmluvách uzatvorených do 31.12.2023 je limit 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR a pri zmluvách uzatvorených od 01.01.2024 je limit 1,6-násobkok priemerne mesačnej mzdy).
Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky zamestnanec vyznačí krížikom „X“ v žiadosti o RZD v tejto časti s uvedením
- sumy zaplatených úrokov za rok 2025
- dátumu začatia úročenia úveru na bývanie
- dátumu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie
Oba dátumy zamestnanec nájde na potvrdení z banky. V tejto časti zároveň zamestnanec krížikom „X“ vyhlási, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver, ktorý je zvýhodnený štátnym príspevkom a štátnym príspevkom pre mladých podľa osobitného predpisu. Prípadne, ak mu bol takýto úver poskytnutý, tak uvedie kalendárny mesiac a rok, kedy mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.
Na preukázanie nároku na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky zamestnanec predkladá k žiadosti Potvrdenie o zaplatení úrokov od príslušnej banky.
Časť V. Uplatnenie poistného a príspevkov
Táto časť sa vypĺňa v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje zníženie základu dane o poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré uhradil v roku 2025. Jedná sa napríklad o nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia alebo o povinnú (nie dobrovoľnú) úhradu poistného Sociálnej poisťovni. Musí ísť o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, čiže daňovník poberajúci príjem zo závislej činnosti.
Uplatnenie poistného a príspevkov zamestnanec vyznačí krížikom „X“ v žiadosti o RZD v tejto časti. Preukázanie nároku musí zdokladovať príslušnou dokumentáciou, čiže k žiadosti napríklad predloží doklad, na základe ktorého uhradil dodatočné povinné poistné a príspevky za rok 2025.
Časť VI. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie
V tejto časti zamestnanec žiada o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, ktorá však posledných rokoch vychádza, vzhľadom na systém výpočtu a aktuálne nastavené podmienky, vo väčšine prípadov nulová. Zamestnanec túto časť nevypĺňa.
Časť VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 a § 50aa zákona
Túto časť vyznačí krížikom „X“ zamestnanec, ak žiada o vystavenie potvrdenia potrebného pre poukázanie 2 %, resp. 3 % zo svojich zaplatených daní rodičom alebo niektorej z registrovaných neziskových organizácii, ktorá je zapísaná do Zoznamu prijímateľov pre rok 2025 (zoznam prijímateľov je dostupný na www.notar.sk/prijimatelia).
Následne spolu s Potvrdením o zaplatení dane na účely poukázania 2 %, resp. 3 % podľa
§ 50 zákona o dani z príjmov je zamestnanec povinný predložiť príslušnému správcovi dane vyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – VZOR – V2Pv25_V“. Tlačivo je dostupné na stránke www.financnasprava.sk. Lehota na podanie: do 30.04.2026.
Spodná časť Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2025
V tejto časti žiadosti o vykonanie RZD vo vyhlásení musí zamestnanec uviesť počet iných zamestnávateľov, od ktorých zamestnanec poberal príjmy zo závislej činnosti za rok 2025 a zároveň musí k žiadosti doložiť príjem o zdaniteľných príjmoch od každého z týchto zamestnávateľov.
Zamestnávateľ, ktorého zamestnanec žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, sa do nezapočítava. Ak teda zamestnanec pracoval len u jedného zamestnávateľa, ktorý mu urobí ročné zúčtovanie, uvedie číslo „0“ iných zamestnávateľov.
Žiadosť je v poslednej časti potrebné podpísať. Zamestnanec svojím podpisom potvrdí, že všetky údaje a priložené doklady sú pravdivé a úplné. Na žiadosti musí byť uvedené miesto a dátum do 16.02.2026. Po tomto dátume už nemôže byť žiadosť prevzatá na spracovanie zo strany zamestnávateľa.
Informačný servis