Zamestnanci Bibiany sa búria proti odvolaniu riaditeľky Liptákovej, obávajú sa aj ďalšieho konania ministerky

Zamestnanectvo Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana vyjadrilo nesúhlas s odvolaním riaditeľky Zuzany Liptákovej. Uvádza to v otvorenom liste, ktorým reaguje na Liptákovej odvolanie z postu riaditeľky ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS), a to bez udania dôvodu.

Inštitúcia nabrala nový dych

Zamestnanci Bibiany, ktorí sa pod list podpísali, pritom zdôraznili, že Liptáková je vôbec prvou šéfkou inštitúcie, ktorá bola do funkcie zvolená na základe verejného výberového konania. Dodali, že so znepokojením sledujú netransparentné kroky súčasnej vlády, ktoré už zasahujú aj do sféry umenia pre deti a mládež.

Ministerstvo kultúry podľa zamestnancov Bibiany takýmto necitlivým krokom ohrozuje dlhodobo budovanú odbornosť i medzinárodný kredit projektov inštitúcie. V ohrození je podľa nich aj celkový chod inštitúcie, tá podľa ich názoru za pôsobenia Liptákovej „nabrala nový dych“ a oživuje domáce i zahraničné kontakty.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obavy z postupu rezortu

„Medzinárodný dom umenia pre deti má jedinečné postavenie na Slovensku a je rešpektovanou organizáciou v zahraničí. V čase, keď sa pripravuje jubilejný 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava, 17. ročník medzinárodného festivalu Bienále animácie Bratislava či 32. ročník súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, potrebuje Bibiana stabilné a odborné vedenie,“ uviedli a vyjadrili vážne obavy z postupu rezortu kultúry.

Zamestnanectvo Bibiany požaduje vysvetlenie vzniknutej situácie, a tiež to, aby boli vedúce posty štátnych inštitúcií obsadzované na základe transparentných výberových konaní. Rovnako apelujú na to, aby kritériá výberu boli prediskutované s odbornou verejnosťou a víťazov vyberali nezávislé komisie tvorené odborníkmi.

„To je jediná možnosť, ako zabezpečiť vysokú kvalitu všetkých druhov umenia a jeho reflexie, slobodnej tvorivosti a otvorenosti, ktoré Bibiana sprostredkúva našim deťom aj nám ostatným,“ uzavreli zamestnanci Bibiany.