Zákazníci by privítali doručenie domov v presnom čase, výdajné boxy boli najvyužívanejšie, ukázal prieskum spoločnosti DODO

Slováci si nákupy čoraz viac spájajú s pohodlím e-commerce. Prieskum pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO ukázal, že viac ako 80 % respondentov nakupovalo v predvianočnom období v internetových obchodoch, z toho takmer štvrtina zrealizovala online viac ako desať nákupov.

Posledný kvartál minulého roka potvrdil, že kvalitné logistické služby zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, či sa online nákup premení na pozitívnu skúsenosť alebo na zdroj frustrácie. Takmer 17 % zákazníkov uviedlo, že im prekážalo príliš dlhé doručenie. Prieskum zároveň ukázal, že až 78 % respondentov by uvítalo možnosť vybrať si doručenie objednávky na konkrétny deň a v konkrétnom časovom intervale.

Viac ako 84 % opýtaných využilo na nákup v predvianočnom období internetové obchody, čím sa potvrdil silný trend digitalizácie maloobchodu. Zo skúmanej vzorky 507 respondentov až 23,7 % zrealizovalo v období október až december 2024 nad desať online nákupov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO realizovala agentúra Nielsen Admosphere.

Zákazníci už nehodnotia len cenu či sortiment, ale aj spôsob, akým sa tovar dostane do ich rúk. Prieskum ukázal, že najčastejším spôsobom doručenia online nákupov v predvianočnom období boli výdajné boxy (66,3 %). Doručenie na adresu domov využilo 58,6 % oslovených a na výdajné miesta, ako sú partnerské obchody či pobočky prepravcov, sa po svoj tovar vybralo 41,2 %. Iba necelých 15 % z opýtaných si vyzdvihlo svoje online nákupy osobne v predajni alebo v sklade.

Rozhoduje flexibilita a presnosť doručenia

„Zákazníci oceňujú možnosť vyzdvihnúť si balík v čase, ktorý im vyhovuje. Doručovanie na adresu má práve preto obrovský potenciál rastu na popularite, stačí, aby reflektovalo nové potreby trhu. Dnes už e-shopy môžu ponúkať takzvané slotové doručenie. Jeho najväčším benefitom je, že si zákazníci pri objednávke vyberajú presný deň a čas doručenia. Majú tak istotu, že kuriér dorazí v čase, ktorý im vyhovuje,“ vysvetľuje Peter Menky, obchodný riaditeľ technologicko-logistickej spoločnosti DODO.

V oblasti online nákupu potravín je doručenie v konkrétnom časovom slote mimoriadne obľúbené, keďže zákazníkom umožňuje presne naplánovať prevzatie čerstvých potravín, minimalizovať čas čakania a zabezpečiť, že objednávka dorazí v ideálnom momente. „Naším cieľom je zjednodušiť nakupovanie pre zákazníkov a urobiť ho čo najpraktickejším. Preto ponúkame možnosť objednať potraviny online a nechať si ich priviezť v čase, ktorý im najviac vyhovuje. Takto si môžu efektívne organizovať svoj deň bez zbytočného čakania. Na väčšine územia Slovenska sú doručovacie časové okná v hodinových intervaloch, pričom objednávky je možné doručiť ešte v ten istý deň,“ hovorí Ľuboš Morvai, vedúci manažér Tesco online nákupov na Slovensku.

Hlavné prekážky pri doručovaní: dlhý čas doručenia a zlá komunikácia

Efektivita doručovania ostáva pre zákazníkov rozhodujúcim faktorom spokojnosti. Takmer 17 % zákazníkov uviedlo, že im prekážalo príliš dlhé doručenie, zatiaľ čo viac ako 19 % malo problém s nedostatkom informácií o zásielke alebo nezastihnutím kuriéra. Okrem toho 13 % respondentov muselo riešiť nečakanú zmenu výdajného miesta, čo im spôsobilo komplikácie pri preberaní tovaru.

Tieto problémy ukazujú, že zákazníci očakávajú nielen rýchlosť, ale aj transparentnosť a spoľahlivosť doručovania. Nejasná komunikácia o stave zásielky či neočakávané zmeny v doručení môžu výrazne ovplyvniť ich celkovú skúsenosť s nákupom.

Zákazníci chcú mať doručenie pod kontrolou

Práve preto by čoraz viac ľudí privítalo logistické služby, ktoré im ponúkajú presné doručenie v časových slotoch. V prieskume uviedlo až 78 % respondentov, že by uvítali možnosť vybrať si doručenie objednávky v konkrétny deň a v konkrétnom časovom intervale podľa svojho želania s tým, že viac ako 72 % by uprednostnilo e-shop, ktorý ponúka možnosť doručenia v konkrétnom časovom intervale pred internetovým obchodom, ktorý túto možnosť neponúka.

„Ak chcú obchodníci získať konkurenčnú výhodu medzi tisíckami e-shopov pôsobiacich na Slovensku, mali by neustále zlepšovať zákaznícku skúsenosť. Chceme ukázať, že štandardom by malo byť doručenie v čase, ktorý si zákazník sám zvolí – či už v ten istý deň, alebo o niekoľko dní neskôr, ale v presne určenú hodinu. A práve k takejto realite chceme pomôcť posunúť celý trh,“ uzatvára Peter Menky.

