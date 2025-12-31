Zákaz činnosti MVO v Pásme Gazy znamená podľa EÚ zablokovanie „život zachraňujúcej pomoci"

Európska únia (EÚ) v stredu varovala, že izraelská hrozba pozastavenia činnosti viacerých humanitárnych organizácií v Pásme Gazy od januára zablokuje „život zachraňujúcu“ pomoc, ktorá sa takto nedostane k obyvateľstvu.
„EÚ sa vyjadrila jasne: zákon o registrácii mimovládnych organizácií nemožno implementovať v jeho súčasnej podobe,“ uviedla na sieti X eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová po tom, čo Izrael oznámil, že viacerým organizáciám zakáže vstup z dôvodu neposkytnutia požadovaných údajov o ich palestínskych zamestnancoch.
„Medzinárodné humanitárne právo hovorí jasne: pomoc sa musí dostať k tým, ktorí ju potrebujú,“ napísala Lahbibová.
Povinná registrácia
Mimovládne organizácie mali do 31. decembra čas na registráciu v rámci nového rámca, ktorého cieľom je podľa Izraela zabrániť „nepriateľským agentom alebo podporovateľom terorizmu“ pôsobiť na palestínskych územiach, nie brániť pomoci.
Izraelské úrady v utorok oznámili, že organizácie, ktoré „odmietli predložiť zoznam svojich palestínskych zamestnancov s cieľom vylúčiť akékoľvek prepojenie s terorizmom“, dostali oznámenie o odobratí licencií od 1. januára s povinnosťou ukončiť všetky aktivity do 1. marca.
Izrael nezverejnil počet organizácií, ktorým hrozí zákaz. Z nedodržiavania pravidiel konkrétne obvinil len humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc (MSF), ktorá podľa izraelských úradov zamestnáva dve osoby prepojené na palestínske ozbrojené skupiny.
Nemenovaný predstaviteľ izraelskej vlády pre AFP začiatkom decembra uviedol, že k 25. novembru bolo zamietnutých 14 žiadostí mimovládnych organizácií.
Pomoc je stále nedostatočná
Viaceré mimovládne organizácie uviedli, že nové pravidlá budú mať zásadný vplyv na distribúciu pomoci v Pásme Gazy, pričom humanitárne organizácie tvrdia, že množstvo pomoci vstupujúcej do Gazy je stále nedostatočné.
Hoci dohoda o prímerí, ktorá začala platiť 10. októbra, umožňuje vstup do Pásma Gazy až 600 kamiónom denne, podľa mimovládnych organizácií a OSN humanitárnu pomoc v súčasnosti prepravuje iba 100 až 300 kamiónov.