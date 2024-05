Zahaľte svoj život do vzácnych vecí s Answear.sk

Prémiová módna značka Answear.sk spúšťa inšpiratívnu reklamnú kampaň „Zahaľte svoj život do vzácnych vecí“, ktorá zdôrazňuje význam módy v našich každodenných životoch a jej schopnosť obohatiť významné momenty. Kampaň začína na TV Markíza od 6. mája do 16. júna. Doplnená bude o aktivity realizovanými digitálne.

Šaty robia človeka, a to doslova. Oblečenie nám dáva pocit sebavedomia, našu identitu. Vďaka nemu sme to my. Prináša nám niečo cenné, a pritom nejde len o spomienky a zážitky, ktoré sa nám s konkrétnym oblečením spájajú. Ide aj o ten špeciálny pocit, ktorý zažívame, keď nosíme šaty, ktoré máme radi. V tomto duchu vníma módu i módna značka Answear.sk, ktorá prichádza s inšpiratívnou reklamnou kampaňou s názvom „Zahaľte svoj život do vzácnych vecí„.

Foto: Answear

„Móda je istou formou osobného manifestu, ktorý odráža naše hodnoty, zmysel pre humor i vzťah k sebe samým. Je to prostriedok, ktorým vyjadrujeme, kým sme, alebo ako sa sami formujeme. Preto chceme našim zákazníkom dopriať a obklopiť sa vzácnymi kúskami v šatníku, ktoré ich budú sprevádzať či už na polmaratóne na Slovensku alebo na romantickej večeri pri západe slnka v Barcelone. A okrem toho, že sa im budú páčiť, si s nimi spoja aj nevšedné zážitky. Zriedkavé veci si totiž obliekame pre jedinečné príležitosti. Ide aj o ten zvláštny pocit, ktorý zažívame, keď nosíme oblečenie, ktoré máme radi,“ hovorí o novej kampani country manažérka pre Česko a Slovensko Nicole Groesslová.

Móda je vyjadrením našich hodnôt

Kampaň bola natočená na jar v čarokrásnom Lisabone s účasťou renomovaných medzinárodných tvorcov, ako je režisérka a fotografka Stella Consonni, ktorá je známa svojou prácou pre Vogue, Gucci a Burberry. Fotografie zachytávajú autentické momenty s brazílskou herečkou a modelkou Fatimou Brunengo, ktorá je tvárou kampane. Za stratégiu a koncept je zodpovedná agentúra Saatchi&Saatchi. Outfity modelky rozprávajú rôzne módne príbehy, ktoré ju sprevádzajú počas dôležitých momentov. Spoty nás majú inšpirovať k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, že veci, ktoré si vyberáme, sú vyjadrením našich hodnôt, skúseností a identity. Spoty natočila produkčná spoločnosť Papaya Films Lisboa. Postprodukciu zaisťovala spoločnosť Platige Image za podpory zvukového štúdia Soundly.

Foto: Answear

„Stella dokonale vystihla podstatu toho, čo chceme v novej imageovej komunikácii zákazníkom oznámiť, teda vyzdvihnúť rovnováhu medzi módou, každodenným životom a skutočnými hodnotami. V jej práci je vidieť zmysel pre detail. Podarilo sa jej stvárniť príbeh, ktorý buduje trvalý vzťah medzi značkou a spotrebiteľom – príbeh, ktorý ďaleko presahuje samotný výrobok,“ komentuje Marta Sawicka, riaditeľka vizuálneho marketingu spoločnosti Answear.

Pozrite sa do zákulisia natáčania:

Prémiová a výrazná móda v Answear štýle

S novou kampaňou chce Answear.sk zdôrazniť svoje nové postavenie značky, ktorá sa zameriava na vysokokvalitné produkty a vybrané prémiové značky. To umožňuje písať nový, spoločný príbeh, ktorý buduje trvalý vzťah medzi značkou a spotrebiteľom. Tvoriť príbeh, ktorý siaha ďaleko až za samotný produkt.

Kampaň „Zahaľte svoj život do vzácnych vecí“ je realizovaná na všetkých 12 trhoch, kde Answear pôsobí, okrem Českej republiky a Slovenska, je to napríklad Poľsko, Maďarsko, Ukrajina alebo Taliansko. Okrem televízie sú aktivity realizované digitálne a pomocou out-of-home komunikácie. A značka k tejto príležitosti v máji otvorí svoj prvý concept store v továrni Norblin vo Varšave. V ňom bude kombinovať svet prémiových značiek so zábavou, umením, designom a technológiami.

Informačný servis