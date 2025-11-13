Záhadná smrť v priepasti Macocha

Juhomoravskí policajti sa zaoberajú prípadom smrti ženy, ktorej telo našli jaskyniari na dne priepasti Macocha v Moravskom krase v okrese Blansko. Stále zisťujú jej totožnosť aj to, čo sa presne stalo. Informuje o tom web TN.cz.
Telo ženy na dne priepasti objavili v utorok večer. „V stredu za denného svetla policajti zaisťovali stopy. Informácie, ktoré získali, však neviedli k totožnosti ženy, “ povedal vo štvrtok pre TN.cz hovorca polície Bohumil Malášek. Nie je tak stále jasné, o koho ide a či išlo o samovražedný skok, alebo nešťastný pád.
Najnovšia tragédia podľa webu Novinky.cz vyvoláva diskusie o tom, ako technicky zabrániť samovrahom v skokoch do 138,7 metra hlbokej priepasti Macocha. Terén okolo nej je však natoľko členitý, že to v podstate ani nie je možné.