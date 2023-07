Záchranári leteli na D1 k zrážke dodávky s nákladným vozidlom, spolujazdec je v kritickom stave (foto)

Bratislavská posádka leteckých záchranárov letela v pondelok ráno k dopravnej nehode, ktorá sa stala na diaľnici D1 pri Hlohovci. Pri zrážke dodávky s nákladným vozidlom sa vážne zranil 54-ročný spolujazdec s dodávky.

Vážny úraz hlavy

„Leteckí záchranári si po pristátí priamo na ceste prevzali pacienta s vážnym úrazom hlavy a hrudníka do svojej starostlivosti. Po doplnení liečby bol preložený na palubu vrtuľníka a v umelom spánku v kritickom stave transportovaný do UNB Kramáre,“ informovala o udalosti letecká záchranná služba Air – Transport Europe na sociálnej sieti.

Podľa prvotných informácií polície 38-ročný vodič auta VW Transporter z doposiaľ nezistených príčin zozadu narazil do pred ním idúceho nákladného auta. Okrem muža, ktorého previezli leteckí záchranári do nemocnice, utrpel zranenia aj ďalší spolujazdec zo zadného sedadla, tie by však nemali byť vážne.

Uzavretie diaľnice

Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam, ktoré prítomnosť alkoholu nepotvrdili. Z dôvodu pristávania vrtuľníka museli policajné hliadky diaľnicu D1 v smere z Hlohovca na Bratislavu na približne hodinu úplne uzavrieť. Presné príčiny a okolnosti nehody naďalej polícia vyšetruje.