Záchrana bola blízko aj ďaleko, tréner Kaláber je však spokojný s výkonom poľského tímu na MS v hokeji

Poľská hokejová reprezentácia si na tohtoročnom svetovom šampionáte v Česku zahrala na tomto fóre premiérovo po 22 rokoch.

Kvalitný súper

Pod vedením slovenského kouča Róberta Kalábera sa však Poliaci neudržali medzi svetovou elitou a o rok budú v A-skupine I. kategórie MS bojovať o to, aby si v máji 2026 opäť merali sily a najlepšími výbermi planéty. Poľskí hokejisti v ostravskej B-skupine získali iba bod za prehru s Lotyšmi po predĺžení. V kľúčovom stretnutí o záchranu neuspeli proti Kazachom, podľahli im totiž 1:3.

„Jedno oko plače, druhé sa smeje, pretože sme boli blízko. Možno chýbala jedna strela, dať gól, možno by sme sa udržali. Na druhú stranu to bolo aj ďaleko, pretože súper bol kvalitný a nepúšťal nás do čistých šancí. Mal väčšie individuality, zručnejších a silnejších hráčov na puku, vyhrával osobné súboje. My sme sa cez to nedokázali presadiť. Nazbierali sme však skúsenosti a myslím si, že pre našich mladíkov to bude dobrý štart k lepšej kariére a do lepších líg. Som presvedčený, že niekoho z nich vytiahnu. Následne sa môžu stať lídrami poľskej reprezentácie a rozhodovať také zápasy, ako previedol Kazach Nikita Michailis,“ uviedol tréner Kaláber v rozhovore pre web hokej.cz.

Domáca propagácia

Slovenského kormidelníka potešilo, že jeho zverenci v súbojoch s favoritmi vyslovene nevyhoreli. „Musíme si uvedomiť, že kvalita súperov bola na týchto MS zvlášť na vysokej úrovni. Američania či Švédi nemali žiadne druhotriedne výbery. Slováci boli tiež silní, Lotyši vlani získali bronz a Nemci dokonca striebro. Jednoducho kvalita, s ktorou sa porovnávali chlapci z poľskej ligy. Sám som pred turnajom nevedel, ako to bude vyzerať. S predvedenou hrou aj výsledkami som spokojný. Záchrana bola blízko aj ďaleko,“ pokračoval.

Účasť na MS medzi svetovou elitou by podľa neho poľskému hokeju prinesie domácu propagáciu. „Poľský divák sa o hokej príliš nezaujímal. Tu bola plná deväťtisícová hala, niektorí boli na hokeji prvýkrát. Zažili atmosféru a videli úroveň hry. Poľská televízia nemala vysielacie práva, mala ich súkromná stanica a hodinu pred zápasom aj hodinu po ňom robila štúdia. Mali expertov, rozoberali detaily a všetko vysvetľovali fanúšikom. Máme na všetko pozitívne ohlasy, že sme urobili dobrú prácu,“ objasnil Kaláber.

Veľký hokejový zážitok

Priznal, že hlavným cieľom je teraz čo najrýchlejší návrat medzi elitu. Zmluvu s Poliakmi má slovenský kouč ešte na jeden rok.

„Uvidíme, čo bude. S výborom si sadneme a uvidíme, či budú spokojní. Zmluva je jedna vec, to ostatné druhá. Je to však pre mňa obrovská česť, že som ako reprezentačný tréner viedol tím na MS proti tímom ako USA, Švédsko, Nemecko či Slovensko,“ poznamenal podľa hokej.cz.

A aký najväčší zážitok si z Ostravy odniesol? „Atmosféra a zápas proti Američanom, bolo to úžasné. Chalani podali fantastický výkon, pomohli nám diváci a dve tretiny boli výborné. Celý turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný, všetko fungovalo. Bol to jeden veľký hokejový zážitok, pre mňa aj celé družstvo,“ doplnil 54-ročný Kaláber, ktorý Poliakov expresne rýchlo vytiahol o dve úrovne MS nahor.