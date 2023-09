Sudkyne obvinené v rámci akcie Víchrica pred súdom popreli svoju vinu, obhajca hovorí o klamstve a kompiláte

aktualizované 5. septembra, 12:29

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa v utorok začalo hlavné pojednávanie s bývalou podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR (NS SR) Jarmilou Urbancovou a bývalou sudkyňou Okresného súdu Bratislava I. Otíliou Dolákovou, ktoré boli obvinené v rámci akcie Víchrica.

Obe tvrdia, že sú nevinné

Jarmilu Urbancovú obžaloval prokurátor z trestného činu podplácania a prečinu nepriamej korupcie v súbehu so zločinom ohýbania práva a Otíliu Dolákovú zo zločinu ohýbania práva. Obidve obžalované vyhlásili, že sú nevinné.

Bývalá sudkyňa NS SR sa podľa obžaloby mala v roku 2018 stretnúť so sudcom V.S., ktorého mala za úplatok 30-tisíc eur žiadať, aby ovplyvnil pojednávanie vo veci firmy Technopol servis.

Rovnako mala dať počas svojho pôsobenia aj úplatok 5 000 eur sprostredkovane cez V.S. bývalej sudkyni Otílii Dolákovej, ktorá mala v krátkom čase vytýčiť v istej veci termín a rozhodnúť v prospech žalobcu.

Kompilát z výsluchov sudcu Sklenku

Obhajca obžalovanej Jarmily Urbancovej uviedol, že obžalobu považujú za nedôvodnú, lebo činy sú neustálené v čase a mieste, kde sa mali odohrať. Obhajca hovoril aj o porušení práva na obhajobu, lebo v obžalobe nie je osoba, ktorá mala byť spolupáchateľom, menovaná celým menom, ale len iniciálami „V.S.“.

Celá obžaloba, ktorá má 114 strán, je podľa neho len kompilát z výsluchov svedka sudcu Vladimíra Sklenku, „ale z toho nevyplýva nič iné ako klamstvo“. S obžalobou nesúhlasí podľa obhajcu Otílie Dolákovej ani jeho klientka a skutok podľa nej nespáchala.

„Nie je zrejmé v akom období a ani kým mala byť oslovená za účelom konania v rozpore s právom,“ dodal advokát.

Vraj sa navzájom nepoznali

Obžalovaná Jarmila Urbancová v úvode výsluchu uviedla, že spoluobžalovanú Otíliu Dolákovú nepozná a nikdy predtým sa s ňou nestretla.

„Prvýkrát som ju videla na NAKA v Nitre na výsluchu a dnes som ju videla len druhýkrát,“ dodala s tým, že sa nikdy nedopustila žiadnej trestnej činnosti. „Nikdy som nikomu neposkytla žiadne prostriedky súvisiace s rozhodovacou činnosťou sudcu a nikdy som ani nijaké prostriedky neprijala,“ uviedla a doplnila, že všetko uviedla v prípravnom konaní a odmietla ďalej vypovedať.

Spáchanie skutku odmietla aj druhá obžalovaná Otília Doláková, ktorá má pozastavený výkon sudcu.

„Ako sudkyňa predmetnej civilnej veci, ktorá je uvedená v obžalobe, som nekonala svojvoľne, ale v súlade s platnou právnou úpravou. V tejto veci som pojednávala asi od roku 2013, bolo tam vytýčených a zrealizovaných okolo 15 pojednávaní,“ popísala obžalovaná a dodala, že v tejto veci nerozhodla na objednávku nikoho, ani na požiadanie nikoho.

Poprela tiež, že by poznala spoluobžalovanú Jarmilu Urbancovú, so Sklenkom mala podľa jej slov istý čas kamarátsky vzťah, neskôr už len kolegiálny. Poprela, že by ju sudca v danej veci akokoľvek ovplyvňoval, ale mal jej pomáhať vypracovať písomné vyhotovenie rozsudku, a to až po jeho vyhlásení.