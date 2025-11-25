Začal sa súdny proces s mužom, ktorý pri oslavách fanúšikov FC Liverpool usmrtil 29 osôb

Bývalý britský vojak Paul Doyle sa vyhlásil za nevinného, za mrežami je od incidentu z 26. mája 2025.
Ulica v anglickom meste Liverpool po incidente z mája 2025, pri ktorom 53-ročný Paul Doyle vrazil autom do oslavujúcich fanúšikov futbalového FC Liverpool a usmrtil pri tom až 29 osôb vo veku od šiestich mesiacov do 77 rokov. Foto: SITA/AP
V utorok sa začal súdny proces s bývalým britským vojakom Paulom Doylom, ktorý je obvinený z toho, že v máji autom vrazil do davu oslavujúcich fanúšikov anglického futbalového klubu FC Liverpool po zisku titulu Premier League. Očakáva sa, že súd potrvá približne mesiac.

Pri vypočutí v úvode septembra sa vyhlásil za nevinného, spravil tak prostredníctvom videoprenosu priamo z väzenskej cely. Pri spomenutom tragickom incidente 26. mája 2025 utrpelo zranenia 134 ľudí, bolo až 29 obetí vo veku od šiestich mesiacov do 77 rokov.

Polícia uviedla, že otec troch detí Doyle použil svoje vozidlo ako zbraň a úmyselne narazil do ľudí. Pri nehode niektorí zranení zostali zakliesnení pod vozidlom a museli ich oslobodiť zdvihnutím auta. Najmladšou obeťou bol šesťmesačný chlapec.

Niektorí svedkovia budú vypovedať za ochrannými stenami. Doyle je vo väzbe od zatknutia a pôvodne čelil siedmim obvineniam, ku ktorým sa v auguste pridalo ďalších 24.

