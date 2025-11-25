Začal sa súdny proces s mužom, ktorý pri oslavách fanúšikov FC Liverpool usmrtil 29 osôb

V utorok sa začal súdny proces s bývalým britským vojakom Paulom Doylom, ktorý je obvinený z toho, že v máji autom vrazil do davu oslavujúcich fanúšikov anglického futbalového klubu FC Liverpool po zisku titulu Premier League. Očakáva sa, že súd potrvá približne mesiac.
Brit, ktorý pri oslavách FC Liverpool zabil 29 osôb, sa vyhlásil za nevinného
Pri vypočutí v úvode septembra sa vyhlásil za nevinného, spravil tak prostredníctvom videoprenosu priamo z väzenskej cely. Pri spomenutom tragickom incidente 26. mája 2025 utrpelo zranenia 134 ľudí, bolo až 29 obetí vo veku od šiestich mesiacov do 77 rokov.
Polícia uviedla, že otec troch detí Doyle použil svoje vozidlo ako zbraň a úmyselne narazil do ľudí. Pri nehode niektorí zranení zostali zakliesnení pod vozidlom a museli ich oslobodiť zdvihnutím auta. Najmladšou obeťou bol šesťmesačný chlapec.
Brit čelí ďalším 24 obvineniam po incidente na oslave titulu FC Liverpool
Niektorí svedkovia budú vypovedať za ochrannými stenami. Doyle je vo väzbe od zatknutia a pôvodne čelil siedmim obvineniam, ku ktorým sa v auguste pridalo ďalších 24.