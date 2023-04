Za masívnym únikom utajených dokumentov je pracovník americkej armády, vykresľovali aj negatívne názory USA na vojnu na Ukrajine

Osoba, ktorá je za masívnym únikom utajených dokumentov americkej armády, pracovala na vojenskej základni a tajné informácie zverejňovala v online skupine svojim známym. Vo svojej stredajšej správe to tvrdí denník The Washington Post, informuje spravodajská televízia CNN a upozorňuje, že to nevedela nezávisle overiť.

Názory USA na vojnu

Denník poskytuje prvé známe podrobnosti o človeku, ktorý by mohol byť za významným narušením národnej bezpečnosti tým, že zverejnil vysoko utajované dokumenty vrátane tých, ktoré vykresľujú negatívne názory USA na vojnu na Ukrajine.

Údajne je to osamelý mladý muž so záľubou v zbraniach, ktorý bol členom četovacej miestnosti pre nadšencov pre zbrane a vojenské vybavenie so zhruba dvoma desiatkami členov na platforme Discord obľúbenej medzi hráčmi videohrier. The Washington Post svoj článok zakladá na rozhovore s priateľom danej osoby, ktorý je tiež súčasťou skupiny.

Prepisoval tajné informácie

Muž s prezývkou OG začal prispievať v miestnosti, alebo „serveri“, na Discorde vlani a v nasledujúcich mesiacoch zverejňoval príspevky, v ktorých zdanlivo prepisoval tajné informácie z amerických spravodajských dokumentov. OG podľa zdroja novín uviedol, že ich priniesol domov zo svojej práce na „vojenskej základni“.

Tiež tvrdil, že strávil aspoň časť dňa v zabezpečenom zariadení, ktoré zakazovalo používanie mobilných telefónov a iných elektronických zariadení, ktoré by sa dali použiť na zdokumentovanie tajných informácií uložených vo vládnych počítačových sieťach alebo na tlač z tlačiarní.

Četovacia miestnosť

Podľa nemenovaného člena skupiny ich OG chcel držať v obraze a „zdá sa, že si myslel, že jeho dôverné znalosti poskytnú ostatným ochranu pred nepokojným svetom okolo nich“.

O spojení medzi uniknutými dokumentmi a dvoma servermi na Discorde ako prvý informoval investigatívny portál Bellingcat. V nedeľu hovorca Discordu pre CNN povedal, že spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, ale odmietol to ďalej komentovať. Spomenutá četovacia miestnosť po zverejnení správ o úniku už nie je online, informuje tiež CNN.