Za starostom Petržalky stoja obyvatelia aj známe osobnosti, na jeho podporu vznikla verejná petícia

V súvislosti s odstúpením starostu bratislavskej Petržalky Jána Hrčku zo svojej funkcie vznikla verejná petícia na jeho podporu. Jej signatármi je aj niekoľko známych osobností, predstavitelia akademickej obce, komunálni politici, poslanci, športovci, ale aj bývalí a súčasní spolupracovníci či riaditelia petržalských škôl.

Petržalský starosta avizoval odstúpenie zo svojej funkcie ku koncu mája po tom, čo odhalil miliónový podvod na svojom úrade, ktorého sa dopustil jeden z jeho zamestnancov. Petržalský rozpočet následkom sprenevery už bývalého zamestnanca mzdového oddelenia prišiel o viac ako 2,5 milióna eur a starosta svojim odstúpením vyvodil politickú zodpovednosť za zlyhanie viacerých mechanizmov v rámci svojho úradu.

Vyzývajú verejnosť na podporu starostu

Osobnosti, ktoré sa v občianskej výzve postavili za Jána Hrčku ho opisujú ako spravodlivého, čestného a pracovitého. Okrem podpísania petície vyzývajú verejnosť na podporu starostu aj účasťou na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať v stredu 21. mája.

„My signatári tejto výzvy sme s ľútosťou prijali informáciu o vzdaní sa mandátu starostu mestskej časti Petržalka Jána Hrčku, ku ktorému prišlo po sprenevere finančných prostriedkov minimálne jedným zamestnancom miestneho úradu a kompletnom zlyhaní kontrolných mechanizmov v agende miezd na úseku materských škôl a jedální na jeho úrade,“ uvádza sa v petícii.

Nevídaná forma prebratia politickej zodpovednosti

Uvedomujúc si dôvody vážnych udalostí v petržalskej samospráve, ako aj doteraz vyvodené kroky sú presvedčení, že odstúpením z funkcie starosta prejavil na slovenské pomery nevídanú formu prebratia politickej zodpovednosti.

„Aj napriek týmto udalostiam má Ján Hrčka stále našu dôveru. Pod jeho vedením Petržalka zaznamenala výrazný rozvoj a jeho záujem o prosperitu mestskej časti je vidieť takmer v každej oblasti a na každom kroku,“ konštatujú signatári petície s tým, že chyba jeho podriadených, hoci obrovských rozmerov, nemôže zmyť všetko dobré, čo pre Petržalku vykonal.

Svojím podpisom vyjadrujú Hrčkovi plnú podporu a dúfajú, že jeho odchod z vedenia Petržalky bude len dočasný. „Verejne ho vyzývame na kandidatúru v doplňujúcich voľbách na pozíciu starostu mestskej časti, aby tak opätovne získal dôveru Petržalčanov,“ dodávajú.

Budú žiadať podrobné nezávislé kontroly

K odstúpeniu starostu zo svojej funkcie sa ešte v piatok vyjadrili aj petržalskí poslanci v zastúpení predsedu poslaneckého klubu Team Bratislava a PS Pavla Škápika.

„Ľudsky nás táto situácia mrzí a chápeme, že toto rozhodnutie muselo byť pre starostu Hrčku veľmi ťažké. Na základe dostupných informácií budeme žiadať podrobné nezávislé kontroly od miestnej kontrolórky a aj externý procesný, finančný a personálny audit,“ uviedli.

Zároveň dodali, že v minulosti opakovane upozorňovali, že pod vedením starostu Hrčku miestny úrad nemal zabezpečené všetky funkcie potrebné pre jeho správne fungovanie, napríklad nemal vymenovaného dlhé roky ani prednostu.

„Takto rozsiahle a dlhotrvajúce zlyhanie kontrolných mechanizmov vedenia úradu, ako sa ukázalo v tomto prípade, je už len zákonitým dôsledkom koncentrácie rozhodovania aj kontroly do rúk jedného človeka – starostu. Líder tak veľkej organizácie, akou je mestská časť Petržalka by sa mal v prvom rade zamerať na vytvorenie tímu kvalitných a kompetentných ľudí, na ktorých môže delegovať zodpovednosť za riadenie procesov,“ uvádzajú s tým, že tieto slová potvrdzuje aj stanovisko miestnej kontrolórky, ktorá konštatuje, že zlyhali vnútorné mechanizmy, ktoré neboli žiadnym spôsobom nastavené a to je fatálne manažérskej zlyhanie na všetkých úrovniach riadenia.

Zvolali mimoriadnu finančnú komisiu

Miestni poslanci Team Bratislava a PS preto okamžite zvolali mimoriadnu finančnú komisiu aj za účasti miestnej kontrolórky, kde sa okrem stavu prípadu budú pýtať aj na stav fungovania úradu po finančnej, ekonomickej a kontrolnej stránke.

Ďalším krokom bude žiadať vedenie mestskej časti Petržalka o zvolanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva, ktoré by sa uskutočnilo počas prvého alebo druhého júnového týždňa. Na tomto budú od vedenia mestskej časti požadovať úpravu rozpočtu a právomocí s nakladaním s rozpočtom tak, aby boli posilnené aj kontrolné mechanizmy miestneho zastupiteľstva.

„Tiež budeme žiadať o navýšenie personálnych rezerv u miestnej kontrolórky a o vykonanie externého nezávislého procesného, finančného a personálneho auditu úradu. Oceňujeme osobnú zodpovednosť, ktorú vyvodil pán starosta Hrčka a ktorá jeho odchodom môže umožniť voľné ruky aj osobitným kontrolným procesom, ktoré je v rámci úradu miestnej časti potrebné vykonať,“ doplnili petržalskí poslanci.