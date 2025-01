Za mrežami skončili desiatky fanúšikov PSG, pobudnú tam až do štvrtka

Spolu až 59 chuligánov z Francúzska skončilo v Nemecku za mrežami z obáv pred vlnami násilia pred stredajším stretnutí futbalovej Ligy majstrov medzi domácim tímom VfB Stuttgart a francúzskym Parížom Saint-Germain.

Nemecká polícia údajne získala dôkazy, podľa ktorých mali Francúzi pred štadiónom chystať bitky s domácimi fanúšikmi. Zadržané osoby nevlastnili vstupenky na spomenuté stretnutie.

Domáci dostali zákaz

V súlade s uvedeným dostalo zákaz vstupu do okolia štadióna aj 47 „rizikových“ podporovateľov VfB.

Sudca už súhlasil s tým, že zadržaní Francúzi zostanú v cele predbežného zadržania do štvrtkového rána.

„Pred zápasom chceli skupiny fanúšikov oboch klubov využiť konanie duelu ako zámienku na provokácie vážnych stretov pred štadiónom,“ uvádza sa vo vyhlásení polície v Stuttgarte.

Vykonali cielené prehliadky

Bezpečnostné zložky vykonali v dejisku stretnutie cielené osobné prehliadky zamerané na prevenciu pred fanúšikmi, ktorý chceli vyhľadávať násilie.

„Každý, kto cestoval do Stuttgartu páchať kriminálne činy, skončí v rukách strážcov zákona,“ vyhlásil regionálny policajný viceprezident Carsten Höfler.

Postúpia obaja?

V stredu večer sa uskutoční v Stuttgarte mimoriadne dôležitý súboj Ligy majstrov. Obaja súperi totiž budú bojovať o to, aby sa z ligovej časti dostali do „vyraďovačky“.

Oba tímy nazbierali zatiaľ po desať bodov a remíza by obom mala stačiť, no víťazstvo by ktoréhokoľvek súpera bola garanciou postupu.