Z ulice do pelieška. Podujatie Nájdite sa… so zvieratkom z útulku po prvýkrát v Banskej Bystrici

Aj obyčajný jeden deň môže zmeniť život. Príďte sa o tom presvedčiť v sobotu 24. mája do Mestského parku v Banskej Bystrici. Od 10:00 bude patriť park najmä tým, ktorí si zaslúžia nový začiatok – zvieratám z útulkov. Podujatie ‚Nájdite sa… so zvieratkom z útulku‘ prichádza do Banskej Bystrice po prvýkrát, no v Bratislave a Košiciach už počas 15. ročníkov pomohlo nájsť nový domov približne 600 zvieratám.

Najväčšie adoptívne podujatie na Slovensku prichádza konečne aj mimo hlavného mesta, a to prvýkrát prebehne už túto sobotu, 24. mája v Banskej Bystrici. Toto podujatie organizuje občianske združenie Fallopia a jej iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorého tím dobrovoľníkov už od roku 2011 venuje svoju energiu a čas zlepšeniu podmienok týraných a túlavých zvierat na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom kľúčových systémových legislatívnych zmien, pomoci slovenským útulkom aj právnou pomocou či formou sprostredkovania dočasnej starostlivosti a adopcie.

Cieľom podujatia je nájsť nový domov zvieratám, v čase, keď sú adopcie na minime a útulky doslova praskajú vo švíkoch. Denne suplujú štát v starostlivosti o túlavé a týrané zvieratá, a to bez akejkoľvek systémovej finančnej podpory. Robia to z odhodlania, dobrovoľne.

„Chceme ukázať, že adopcia nie je len šľachetný čin, ale aj tá najsprávnejšia cesta, ako si zaobstarať zvieratko. Znamená záchranu života a získanie verného parťáka, ktorý bude oddaný a vďačný. Mnohí ľudia netušia, že ak sa rozhodnú pre kúpu lacného šteniatka, napríklad aj cez internet, môžu nevedome podporiť množiarov a krutý obchod so zvieratami. Adopcia je pre nás najlepšia voľba,“ vysvetľuje iniciatíva Zvierací ombudsman.

Počas dňa sa predstavia jednotlivé útulky: OZ Túlavá labka, Bullterrier Rescue Slovakia, Labka pomoci, OZ Zvieratkovo, OZ Život je Pes a útulok Lučenec, ktoré privedú svojich psích zverencov. Návštevníci sa s nimi nielen budú môcť osobne zoznámiť, ale aj zobrať na prechádzku, spoznať ich povahu a stráviť s nimi príjemný čas.

Hudba pomáha…

Tak ako je zvykom na podujatiach „Nájdite sa…so zvieratkom z útulku” podporiť svojim hlasom prichádza čoraz viac umelcov. Tentokrát bude podujatím sprevádzať známy moderátor a bystrický rodákMarek Polomský. Podujatie otvorí hudobné vystúpenie mladej talentovanej speváčky Sarah C, ktorá sa okrem spevu venuje aj dabingu a herectvu. Aktuálne hviezdi aj v muzikáli „Takmer pyšná princezná” a pripravuje svoje nové EP. Deti poteší zábavné predstavenie obľúbeného Notového Dannyho, ktorý deťom hravou formou približuje svet hudby a rytmu cez vlastné veselé skladby. Podujatie podporí aj domáca hviezdna skupina Chilli Fellaz, ktorá nedávno zaujala novým videoklipom Trať, príbehom z ich koncertného života na Slovensku, plným humoru a dobrej energie.

„Nájdite sa…” však nie je len o emóciách, je aj o šírení povedomia o dôležitých témach. Diskutovať sa bude o tom, prečo je lepšie adoptovať ako kupovať, ako si dávať pozor na neoverených predajcov v prípade kúpy šteniatka. Hovoriť sa bude aj o správnom výcviku psov. Nesprávnym prístupom sa totiž môže psíkovi viac uškodiť než mu pomôcť. Ako to robiť citlivo a profesionálne ukáže majsterka sveta v disciplíne obedience Denisa Fazekašová z Dog’s Land z Môťovej. Diplomovaný canisterapeut Miroslav Suja z Canisterapeutického združenia Slovensko predvedie ukážky canisterapie a vysvetlí, ktorý pes je na canisterapiu vhodný, aké má mať vlastnosti a čo všetko musí zvládnuť aj samotný terapeut. Návštevníci sa dozvedia o najčastejších prípadoch týrania, o právach zvierat, o absurdných zákazoch zvierat v obciach či o tom, ako môžeme my všetci pomôcť. Súčasťou podujatia je aj tradičné odovzdanie ocenenia Animal Hero Slovakia, ktoré upozorňuje na výnimočné príbehy ľudí obetavo pomáhajúcich týraným a túlavým zvieratám. Sú inšpiráciou, ako nebyť ľahostajný a všímať si, čo sa deje okolo nás. Vstup na podujatie je voľný. Návštevníci sa môžu tešiť aj na sprievodné aktivity počas celého dňa – súťaže pre deti, chill-out zónu a benefičný predaj.

„Sme nesmierne radi, že s podujatím konečne vycestujeme aj mimo Bratislavy. Je to pre nás síce výzva, keďže v hlavnom meste nás už všetci poznajú a vytvorili sme si tam svoju komunitku, no dúfame, že sa nám niečo podobné podarí aj v Banskej Bystrici. Som veľmi rada, že nás opäť podporia umelci ako naša stálica Sarah C či u detí veľmi obľúbený Notový Dany. Pribudne aj nové meno, poobede sa z domácej scény predstavia chalani z kapely Chilli Fellaz. Okrem možnosti adopcie a nájdenia milujúceho domova pre zvieratko môžete priamo na podujatí pomôcť aj jednotlivým útulkom symbolickým finančným príspevkom. Veríme, že podujatie priláka návštevníkov nielen vďaka pútavému sprievodnému programu, ale najmä vďaka našim útulkáčikom, ktorí sa už tešia na nový milujúci domov. Tešíme sa na vás všetkých už túto sobotu od 10. hodiny rannej až do 17. hodiny”, srdečne pozýva Jana Trellová, PR manažérka projektu Nájdite sa a Head of PR & Brand manažérka Krea Production.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska a s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Hlavným partnerom je Proxenta a Slovenka, partnermi sú Kanovits, OC Europa a OKAT.

Mediálnymi partnermi sú TV Markíza, Zoznam.sk, Regióny.sk, SITA/Webnoviny, News School Communications a KREA Production.

VIAC INFO:

www.zvieraciombudsman.sk

facebook.com/zvieraciombudsman

instagram.com/zvieraciombudsman_official/

Informačný servis