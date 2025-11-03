Z princa len Andrew. Brat kráľa Karola III. po sexuálnom škandále prišiel o všetko

Britská vláda oznámila, že pripravuje odobratie posledného čestného vojenského titulu princa Andrewa, ktorým je hodnosť viceadmirála. Tento krok nasleduje po tom, čo mu jeho brat, kráľ Karol III., minulý týždeň odňal všetky zostávajúce kráľovské tituly a vyznamenania v súvislosti s jeho prepojením na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Andrew sa už predtým vzdal čestných funkcií v armáde a minister obrany John Healey pre BBC uviedol, že vláda bude postupovať v súlade s pokynmi kráľa aj v otázke odobratie vojenských medailí princa Andrewa. Ten bol kedysi oceňovaný za svoju službu ako pilot vrtuľníka v Kráľovskom námorníctve počas vojny o Falklandy v roku 1982 a slúžil 22 rokov, až do roku 2001.
Princ Andrew vyviazne za sexuálne zneužívanie bez trestu, obeť stiahla svoju žalobu výmenou za štedré odškodné
Princ Andrew zároveň popiera obvinenia zo sexuálneho zneužívania Virginie Giuffreovej, hlavnej žalobkyne Jeffreyho Epsteina, ktorá vo svojej nedávno vydanej knihe tvrdí, že v mladom veku bola nútená mať sex s Andrewom, dvakrát dokonca ako 17-ročná.
Buckinghamský palác v oficiálnom vyhlásení uviedol, že princ Andrew bude odteraz známy ako Andrew Mountbatten Windsor a zdôraznil, že tieto opatrenia sú nevyhnutné napriek tomu, že poprel obvinenia. Kráľ a kráľovná zároveň vyjadrili najhlbšiu sústrasť obetiam všetkých foriem zneužívania.