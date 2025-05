Z nákupov sa stala ženská záležitosť. Nábytok na splátky majú pod palcom prevažne zákazníčky

Nakupovanie nábytku prešlo za posledné roky zásadnými zmenami. Zatiaľ čo ešte pred pätnástimi rokmi nakupovali nábytok na splátky ženy a muži približne v pomere 50 na 50, v súčasnej dobe je to už inak. Ako vyplýva z údajov spoločnosti Home Credit, za vlaňajšok, ako aj počas tohto roku už jasne dominujú ženy, ktoré realizujú v súčasnej dobe až dve tretiny z počtu nákupov.

Na mužov tak už ostáva len tretina. Za uplynulé roky sa zásadne zvýšila aj priemerná výška jedného nákupu nábytku na splátky. Kým v roku 2011 to bolo 618 eur, tento rok je to už 1 385 eur. To je nárast o 124 percent. Najčastejšie pritom kupujú sedacie súpravy, postele a tiež skrine a priemerný vek kupujúcich je 42 rokov.

Trend rastie aj v Česku

„Kým v roku 2011 bol pomer nakupujúcich mužov a žien v pomere 49 vs. 51 percent, vlani už na zákazníčky pripadalo viac ako 63 percent nákupov a tento rok je to už dokonca skoro 68 percent, pričom na zákazníkov mužského pohlavia ostalo len 32 percent,“ prblížil Marek Tomčík, obchodný riaditeľ spoločnosti Home Credit. Podobná situácia je aj v susednej Českej republike, kde v roku 2025 na ženy pripadá už 70 percent nákupov nábytku na splátky a na mužov len zostávajúcich 30 percent.

Je zaujímavé sledovať, ako v priebehu rokov rástla priemerná výška jedného nákupu nábytku na splátky. V roku 2011 to bolo v priemere 618 eur, v roku 2016 – 774 eur, v roku 2021 – 1 274 eur, v tomto roku je to už 1 385 eur. Pre porovnanie, v Česku je to v súčasnosti o niečo menej, a to v prepočte 1 252 eur.

„Na Slovensku v porovnaní rokov 2011 a 2025 sledujeme nárast až o úctyhodných 124 percent. Samozrejme, je to spôsobené sčasti aj tým, že v prípade akýkoľvek tovaru za tie roky, samozrejme, išli ceny nahor, no ľudia aj viac zarábajú a môžu si tak dovoliť kupovať aj drahší sortiment,“ dodal Tomčík.

Najčastejšie sa nakupuje v rozmedzí 500 až 600 eur

Najčastejšia výška jedného nákupu je v rozmedzí od 500 do 600 eur. Z dostupných dát zároveň vyplýva, že mierne narástol aj priemerný vek kupujúcich. V roku 2010 to bolo 40 rokov, v súčasnosti je to už 42 rokov. V Českej republike je to o rok menej.

Ďalším podstatným zistením je aj to, že hoci muži realizujú oveľa menší počet nákupov, spravidla sú ich nákupy drahšie ako v prípade žien. „Zrejme to súvisí s tým, že kupujú spravidla hodnotnejší nábytok či kuchyne a ženy častejšie robia aj menšie nákupy, kam patria i doplnky do domácnosti,“ podotkol Tomčík.

Keď sa pozrieme na konkrétny tovar, ktorý kupujú u nás Slováci na splátky, tak na prvom mieste sú sedacie súpravy, nasledujú postele a potom skrine.